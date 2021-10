Alkoholisierter Mann nach häuslichem Streit in Polizeigewahrsam

Isny (sz) - Die Nacht auf Dienstag in einer Polizeizelle verbringen musste ein 43 Jahre alter Mann, nachdem er in seiner Wohnung in Neutrauchburg seine Frau geschlagen und mehrere Gegenstände beschädigt hatte.

Der stark alkoholisierte Mann, so berichtete die Polizei, schlug unter anderem das Glas einer Vitrine und ein Handydisplay kaputt und boxte seine Frau mehrfach. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und den Gebühren für den Gewahrsam zu rechnen.