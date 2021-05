Alkoholisierter Autofahrer rast in vier parkende Autos

Ein 17-jähriger, mit knapp zwei Promille beeinträchtigter Autofahrer aus dem Kleinwalsertal ist am Samstagabend gegen 23.24 Uhr in vier parkende Autos gerast. Nach Informationen der Polizei Vorarlberg verlor der Fahrer, welcher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, nach vorangegangener massiver Geschwindigkeitsüberschreitung die Herrschaft über sein Fahrzeug und raste in der Wildentalstraße in Mittelberg ungebremst in vier nebst der Gemeindestraße auf einem Privatparkplatz abgestellte Fahrzeuge.

Durch den massiven Aufprall und das Touchieren wurden die parkenden Fahrzeuge in- beziehungsweise gegeneinander und teils quer geschoben, ehe das Auto des Unfalllenkers durch eine Frontalkollision mit einem der vier Fahrzeuge komplett zum Stillstand kam, teilt die Polizei weiter mit. Beim Pkw des 17-Jährigen lösten die Frontairbags aus. Der Jugendliche setzte noch selbständig einen Notruf ab. Er wirkte anschließend über Aufforderung freiwillig an einem Alkohol-Vortest mit, wobei ihm die Durchführung eines solchen alles andere als leicht fiel, wie es im Polizeibericht heißt. Er erlitt demnach Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht. An drei der Autos entstand Totalschaden.