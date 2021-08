Achberg (sz) - Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Montag kurz nach 19 Uhr bei der Kontrolle eines 47-jährigen Fahrzeuglenkers im Pfänderweg entgegen. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann gut zwei Promille ergeben hatte, musste er die Beamten laut Mitteilung zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 47-Jährigen und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.