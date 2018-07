Alfidi fordert von seinen Spielern Siegermentalität

Im letzten Auswärtsspiel der Saison steht der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim beim VfL Pfullingen vor einer hohen Hürde. Die Gastgeber stehen mit 46 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und gelten als sehr spielstarke Mannschaft.

Fußball-Landesliga Württemberg: VfL Pfullingen – VfL Mühlheim (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde: 4:0). Die Mannschaft von Trainer „Gustl“ Alfidi, die als Tabellendreizehnter auf dem ersten Abstiegsplatz steht, braucht unbedingt Punkte, um am Bezirkskonkurrenten BSV Schwenningen dran zu bleiben. Die Neckarstädter nehmen mit zwei Punkten mehr den Relegationsplatz ein.

„Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen und da müssen wir in den beiden restlichen Saisonspielen das Maximum an Punkten herausholen“, geht VfL-Trainer „Gustl“ Alfidi davon aus, dass der BSV Schwenningen sein letztes Saisonspiel (der BSV ist am letzten Spieltag spielfrei) gegen den FV 08 Rottweil gewinnt und somit auf 40 Punkte käme. Demzufolge bräuchten die Donaustädter sechs Punkte, um an den Schwenningern dann mit 41 Punkten vorbeizuziehen. Vom taktischen Verhaltung und der Ordnung auf dem Spielfeld sieht Alfidi den kommenden Gegner „als das Beste, was die Liga zu bieten hat“.

Einen letzten Eindruck von der Stärke des kommenden Gegners holte sich Mühlheims Trainer vor zwei Wochen, als er die Pfullinger bei deren 3:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten VfL Sindelfingen beobachtete. „Das war schon beeindruckend, was ich da gesehen habe.“ Deshalb ist für Alfidi ganz klar: „Gerät man gegen die Pfullinger erst einmal in Rückstand, dann wird es verdammt schwer noch etwas auszurichten.“ Schon der Vorrunde, als die Mühlheimer auf dem heimischen Ettenberg klar mit 0:4 verloren, erfuhr die Truppe von Alfidi am eigenen Leib.

Trotzdem fahren die Mühheimer sicherlich nicht chancenlos nach Pfullingen, schließlich haben die Mühlheimer zuletzt fleißig Punkte gesammelt, dabei auch den Tabellendritten SG Empfingen mit 4:1 besiegt und bei der TSG Tübingen ein 2:2 erreicht. „Meine Mannschaft hat zuletzt schon an Selbstvertrauen gewonnen, aber es ist klar, dass wir unheimlich unter Druck stehen, das hat schon das knappe 1:0 am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Dornhan gezeigt“, weiß Alfidi, dass am Ende der Saison auch das Nervenkostüm jedes einzelnen Spielers zusätzlich gefordert ist. Zudem sind die Pfullinger sehr unberechenbar, was auch die Niederlage gegen die zuletzt noch gefährdeten TSV Hildrizhausen (1:3) und SV Zimmern (0:3) bewies. Außerdem fehlt den Pfullingern mit Felix Krasser ein wichtiger Mann im Mittelfeld, der am vergangenen Wochenende die rote Karte sah. „Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel durchbringen“, fordert der Mühlheimer Trainer von seiner Mannschaft wieder die Siegermentalität der letzten Wochen.

Personell wird sich bei den Mühlheimern nicht viel ändern. Weiterhin ausfallen wird weiterhin Pascal Dilger (muskuläre Probleme). Dagegen gibt es bei den angeschlagenen Max Drössel und Markus Klaiber noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass dieses Duo am Samstag dabei sein kann. (cpe)