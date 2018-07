Alexandra Keinath wird neue Leiterin der Kasimir-Walchner-Schule

Pfullendorf (stt) - Bei der Verabschiedung von Eva Riede-Leibbrand als Leiterin der Kasimir-Walchner-Schule in Pfullendorf ist zugleich ihre Nachfolgerin Alexandra Keinath willkommen geheißen worden.

Sie ist, wie von allen Rednern positiv hervorgehoben wurde, ein vertrautes und mit vielen guten Erinnerungen verbundenes Gesicht in Pfullendorf. Von 2002 bis 2013 war sie als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin an der Schule tätig. „Sie haben eine Entscheidung getroffen, über die wir sehr froh sind“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler. „Es ist mir eine besondere Freude, Sie wieder an unserer Schule zu wissen, und ich reiche Ihnen die Hand zu einer guten Zusammenarbeit.“

Sabina Jaschke-Zimmermann, die am Staatlichen Schulamt in Albstadt für die Förderschulen zuständig ist, übernahm die Amtseinsetzung. Sie betonte, dass das Engagement von Alexandra Keinath als Konrektorin der Sigmaringer Fidelisschule „weit über das Normale hinausgegangen“ sei. Sie sei gut auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Und: „Die Schule darf sich glücklich schätzen, Sie als Schulleiterin zu haben.“ „Ich komme an eine Schule zurück, an der unendlich viel für die Schüler getan wird“, sagte Alexandra Keinath. Es fühle sich wie eine Heimkehr an und sie freue sich riesig auf ihre neue Aufgabe.