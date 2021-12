Alexandra Hepp begann mitten in der Pandemie als Bürgermeisterin

Das Jahr 2021, mein erstes Jahr als Bürgermeisterin, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger von Zwiefalten, der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Gemeinde haben mich mit offenen Armen empfangen. Die zahlreichen Gespräche, die herzlichen Begegnungen und vor allem das Wohlwollen, welches mir bereits im Wahlkampf entgegengebracht wurde, haben sich seit meinem Amtsantritt fortgesetzt. Ich habe mich hier vom ersten Moment an wohlgefühlt. Der Ort und vor allem die Menschen liegen mir am Herzen.

Persönliche Kontakte waren kaum möglich

Allerdings war es schwierig, mitten in der Pandemie zu beginnen. Durch die strengen Kontaktbeschränkungen ist eine der wesentlichen und schönsten Aufgaben als Bürgermeisterin, der persönliche Kontakt mit den Menschen, fast vollständig weggebrochen. Besonders bedauernswert war, dass die Fasnet, die vielen Vereinsfeste und nun auch noch der allseits bekannte „Zwiefalter Weihnachtsmarkt“ in diesem Jahr nicht wie gewöhnlich stattfinden konnten. Diese Veranstaltungen wären eine sehr gute Gelegenheit gewesen, viele Bürgerinnen und Bürger kennenzulernen.

Corona prägt die Arbeit

Corona hat die Arbeit seit meinem Amtsantritt im Dezember letzten Jahres sehr stark geprägt. Die Mehrbelastung für das gesamte Rathausteam war und ist zeitweise extrem. Wir arbeiten unsere normale Arbeit ab und zusätzlich noch die Corona-Anforderungen. Viel Mühe machte dabei das Umsetzen ständig neuer Verordnungen; der Erhalt derselben teilweise spät am Abend sorgte oft dafür, dass Abschalten fast nicht mehr möglich war.

Die Kontakte zu anderen Behörden und Einrichtungen und Institutionen, waren zu Beginn nur mittels Telefon, digitaler Medien und Videokonferenzen möglich. Der persönliche Kontakt hat komplett gefehlt. Eine Videokonferenz oder Ähnliches kann diesen persönlichen Austausch allerdings nicht ersetzen. Ein Netzwerk lässt sich damit nur unter erschwerten Bedingungen aufbauen.

Testzentrum etabliert

Erfreulich in dieser Pandemie war, dass wir dank des hohen ehrenamtlichen Engagements in unserer Gemeinde im März dieses Jahrs in sehr kurzer Zeit ein kommunales Testzentrum eröffnet und so unseren Bürgerinnen und Bürgern ein sehr komfortables Angebot zur Verfügung gestellt haben. Fachkundiges Personal führt bis heute auf ehrenamtlicher Basis die Testungen durch. Selbst die Testungen der Grundschüler unserer Münsterschule werden seit März bis heute von unserem Testzentrum durchgeführt.

Weiterhin haben wir in Zwiefalten ebenfalls mit Unterstützung durch zahlreiche Ehrenamtliche mehrere Impfaktionen angeboten. Es wurden zahlreiche Ältere Menschen über 80 Jahre, Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger vor Ort geimpft. Die Impfangebote finden bis auf weiteres statt. Die Schwimmbadfreunde haben es dieses Jahr wieder ermöglicht, dass wir das Freibad trotz der Hygienevorgaben durch die Corona-Verordnung öffnen konnten. Dies wäre alles ohne das Ehrenamt so nicht möglich gewesen. Die Gemeinde Zwiefalten hat damit auch dieses Jahr gezeigt, was in ihr steckt und was man gemeinsam erreichen kann.

Projekte der Gemeinde liefen weiter

Auch wenn das Krisenmanagement immer wieder im Vordergrund stand, war es mir wichtig, dass unsere Projekte weiterlaufen. So haben wir z. B. die Friedhofsanierung, die Digitalisierung und die Sanierung der Münsterschule weiter vorangebracht. Bei der Sanierung der Münsterschule bekommen wir finanzielle Unterstützung aus Förderprogrammen vom Land Baden-Württemberg. Die Entscheidung zur Mittelvergabe wurde bedingt durch die Pandemie leider erst am Ende des Jahres verkündet und wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen den Förderbescheid erhalten werden und mit der Umsetzung beginnen können. Diese zeitlichen Verzögerungen haben wir im laufenden Jahr immer wieder bei der Umsetzung von Projekten erlebt.

Unter diesen Umständen fehlte leider die Zeit um neue Projekte anzustoßen und ich hoffe darauf, dass sich die Situation im nächsten Jahr bessert und die Pandemie mit ihren Vorgaben nicht mehr so sehr im Vordergrund steht.

Begegnungen im neuen Jahr

Ich richte daher meinen Blick hoffnungsvoll auf das bevorstehende Jahr 2022. Mir liegt persönlich viel daran, dass die Bekämpfung des Virus, der uns gerade trennt, uns als Gemeinschaft wieder stärker zusammenrücken lässt. Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir uns Begegnen und gemeinsam ein Schwätzchen halten können. Sei es beim Einkaufen bei unseren Einzelhändlern, der örtlichen Gastronomie oder auf den dann hoffentlich wieder stattfindenden Vereinsfesten.

Ich bin mir sicher, wir werden diese Krise meistern – egal was kommt, denn jede Krise birgt auch die Chance in sich, etwas gemeinsam zum Besseren hin zu verändern. Nutzen wir sie.

Zur Person

Alexandra Hepp (50) ist seit dem 1. Dezember 2020 Bürgermeisterin in Zwiefalten. Ihren beruflichen Lebensweg begann sie nach ihrem Studium im Jahr 1994. Seitdem war sie Tourismusbeauftragte der Ferienregion „Im Tal der Lauchert“, leitende Personalsachbearbeiterin und später Hauptamtsleiterin der Stadt Gammertingen sowie Hauptamtsleiterin der Stadt Veringenstadt. Darüber hinaus war sie immer an zahlreichen Institutionen aktiv wie z.B. als Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhauses Veringenstadt, im Schwäbische Alb Tourismusverband, Mitglied im Arbeitskreis Rad und mehrere Jahre auch Mitglied in der LEADER Aktionsgruppe „Oberschwaben“ und „Mittlere Alb“, Vorsitzende der CDU im Stadtverband Gammertingen sowie Lektorin und Kommunionhelferin. Ihr Hobby ist die Schwäbische Alb. Hier ist sie immer wieder gerne unterwegs.