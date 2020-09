Schweine werden geprügelt und getreten, Rinder bekommen Stangen in den After geschoben, um sie voranzutreiben: Am Wochenende hat der Verein Soko Tierschutz ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, das massive Missstände in einem Schlachthof im Kreis Böblingen zeigt. Der Vorwurf an die Behörden: Die amtliche Tierärztin schaute dabei zu.

Schonungslose Aufklärung Die Szenen seien an zwölf Tagen im Juni und Juli im genossenschaftlich organisierten Schlachthof in Gärtringen aufgenommen werden, erklärt die Soko Tierschutz.