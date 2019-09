Alexander Weh erneut als Parmaschinken-Spezialist ausgezeichnet

Alexander Weh (Foto: pr) von Via del Gusto im Walterbühl ist auch 2019 als Parmaschinken-Spezialist ausgezeichnet worden. Wie es in einer Mitteilung heißt, vergibt Consorzio del Prosciutto di Parma den Titel weltweit. Der Verband der Parmaschinken-Hersteller würdigt damit deren Engagement in der Präsentation und dem aktiven Verkauf der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna. Insgesamt 15 Spezialisten wurden demnach 2019 in Deutschland ausgezeichnet.