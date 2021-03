Alexander Asbrock (Grüne): Jeder kann für sich entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Justin Niebius antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Massiver Ausbau Erneuerbarer Energien. Gründung einer Cluster-Initiative „Speichertechnologien“ im Wahlkreis. Gründung einer Landesagentur für Start-ups. Gründung der Fortbildungsinstitution „Grüner Campus des Handwerks“. Herstellung funktionierender, regionaler Absatzmärkte für die Landwirtschaft.

Was läuft im Land gut und warum?

Starke Hochschullandschaft: In den letzten zehn Jahren wurde bei der Hochschulfinanzierung der CDU-Sparkurs beendet. Das bedeutet: 3800 neue Stellen, Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren, sanierte Gebäude und vieles mehr. BaWü ist Innovationsland Nr.1 und hat eine starke und innovative Wirtschaft.

Was läuft im Land falsch und warum?

Der Schulbereich: Die Lebenswirklichkeit von Familien und Alleinerziehenden wird nicht erkannt. Wir benötigen mehr qualitative Ganztagsangebote und mehr Bildungsgerechtigkeit. Das wirkt sich positiv auf die Entwicklung unserer Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Ich würde die unter 1. genannten Projekte anstoßen, von denen unsere Region stark profitieren würde. Chancen der Landesebene würde ich aktiv in unsere Region hineintragen. Die Region würde von meiner zielorientierten Herangehensweise profitieren. Ich denke in Lösungen und nicht in Verwaltungsvorschriften.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Massiv den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen. Förderung ressourcenschonender, klimaneutraler Mobilität. Förderung nachhaltiger, klimaneutraler Bauweisen und Technologien. Kommunikationsoffensive, um Bürgerinnen und Bürger von klima- und umweltfreundlichem Handeln zu begeistern.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Wenn es nach uns geht: sofort nach Regierungsbildung. Das sind die Preise: 1 Euro pro Tag für Mobilität in der Stadt, 2 Euro pro Tag in der Region und 3 Euro pro Tag im ganzen Land.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Die Beseitigung der weißen Flecken ist weitgehend erledigt. Jetzt muss schnell Glasfaserschnelligkeit flächendeckend erreicht werden. Im Schulterschluss mit dem Bund hat diese Aufgabe absolute Priorität. Die Beseitigung der grauen Flecken muss in den nächsten fünf Jahren erledigt sein.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Jeder kann für sich entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Es ist mir grundsätzlich wichtig, dass fakten- und evidenzbasiert diskutiert wird. Am Ende des Diskurses steht dann die individuelle Entscheidung.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Es darf in der Gesundheitsversorgung keinen Unterschied machen, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt. Niedergelassene Ärzte sind eine tragende Säule. Wo nötig, muss in Abstimmung mit den Niedergelassenen durch vom Land geförderte Primärversorgungszentren ergänzt werden.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Ja. Krankenhäuser sind Orte der Daseinsvorsorge, die zunehmende Kommerzialisierung in diesem Bereich lehne ich ab. Ich unterstütze es, Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft zu erhalten.

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Wir haben als Gesellschaft unsere Kräfte gebündelt und sind in vielem über uns hinausgewachsen. Die Empfehlungen der Wissenschaft waren unser Leitfaden und zeigen uns Lösungen auf. Den wissenschaftsbasierten Weg der Zusammenarbeit müssen wir auch in der Klimakrise konsequent beschreiten.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Landwirtschaftliche Absatzmärkte müssen in Ordnung gebracht werden. Bewusstsein für den Wert regionaler Produkte stärken: durch Hofbesuche von Schulklassen, Imagekampagne für Regionalität. Verpflichtung öffentlicher Mensen zu hoher Regionalquote. Stärkung der Bio-Musterregion.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Ich möchte den Anteil preisgünstiger Wohnungen am Markt erhöhen, sowohl im geförderten als auch im frei finanzierten Bereich. Gemeinwohlorientierte Träger müssen Unterstützung erhalten, dies gilt besonders auch für Genossenschaften.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Je schneller das Infektionsgeschehen im Griff ist, desto geringer sind negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Durch Investitionsförderprogramme bei Erneuerbaren Energien, Innovationsförderung und strategische Projekte wie den „Grünen Campus des Handwerks“ werden wir den Arbeitsmarkt stabilisieren.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Ja! Wir müssen Frauen strukturell stärken. Nur mit einer Quote lässt sich das Defizit ausgleichen und der Landtag muss zu einem echten Abbild unserer Gesellschaft werden.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Als Unternehmer mit meiner Unabhängigkeit, Zielorientierung und Frische bringe ich neue Perspektiven in den Landtag ein. Außerdem mag ich Menschen, verfüge über Rückgrat und bin eine ehrliche Haut. Dadurch wird es besser gelingen, gute parlamentarische Entscheidungen herbeizuführen.

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Schneller Aufwuchs von pädagogischem Fach- und Hilfspersonal, um die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und die unterschiedlich entstandenen Defizite zu beseitigen.

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

Die geplanten Corona-Hilfen des Bundes reichen für die meisten Betriebe aus. Absolut notwendig ist, dass die Gelder auch fließen! Hier muss die Politik gegebenenfalls schnell für Zwischenfinanzierungen sorgen. Für Zuschüsse für Solo-Selbständige sowie Kunst- und Kulturschaffende muss gesorgt sein.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

Für mich aus Interesse: Das geheime Band zwischen Mensch und Natur (P. Wohlleben) Tatsächlich habe ich als letztes Buch „Aufruhr im Gemüsebeet“ von Sven Nordqvist gelesen, als ich meine Tochter ins Bett gebracht habe.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Mit niemandem.

Welches politische Vorbild haben Sie?

Keine einzelne Person. Bestimmte Aspekte von Politikerinnen und Politikern imponieren mir: Willy Brandt: Ostpolitik. Michail Gorbatschow: Glasnost. Al Gore: Umweltpolitik. Alexandria Orcasio Cortez: Zivilcourage. Annalena Baerbock: Intellektuelle Brillanz. Robert Habeck: Fähigkeit zur Integration.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Urlaub mit meiner Familie.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit …

. . . meiner Familie.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Rasenmähen. Wäsche machen ist okay – mein Umfeld ist vom Ergebnis aber nicht immer begeistert.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

Lakmé: Dôme Épais le Jasmin (Léo Delibes), Can’t stop (Red Hot Chili Peppers), Make It Funky (Maceo Parker), Achterbahn Afrojack Mash Up (Helene Fischer), Paris (Ina Regen).

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich …

. . . ein zweischneidiges Schwert. Einerseits super Anschluss an Freunde und Bekannte über tausende Kilometer hinweg. Andererseits Plattform für Hass und Hetze sowie ein Medium, das durch seine Algorithmen ein unrealistisches Bild der Welt zeigen kann.

Das mag ich gar nicht:

Saure Nieren

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich mit …

. . . dem Fahrrad bei gutem Wetter, mit dem Bus bei schlechtem Wetter und bei besonderen Transportaufgaben oder zu ungewöhnlichen Zeiten mit dem Auto.

Meine schlechteste Note in der Schule war:

Schlechteste Note in einer Klassenarbeit: 6. Beste Note in einer Klassenarbeit und im Zeugnis: 1

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Ja, eine Offenlegung ist richtig. Abgeordnete vertreten ihre Wählerinnen und Wähler. Diese haben Anspruch darauf zu wissen, ob er oder sie durch wirtschaftliche Interessen in eine bestimmte Richtung beeinflusst sein kann.