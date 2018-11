Alex Klotz fehlt, Ivanesic kehrt zurück

Mit dem TSV Straßberg kommt am Samstag die beste Defensive der Liga ins Mengener Ablachstadion (Sa., 14.30 Uhr). Für den FC Mengen wird es nicht einfach, „dieses Bollwerk“ (O-Ton Miroslav Topalusic) zu knacken.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Pfaff musste in bislang 14 Saisonspielen gerade mal neun Gegentore hinnehmen, alleine fünf am vierten Spieltag gegen den TSV Berg. Neunmal blieb der TSV Straßberg ohne Gegentor. In Verbindung mit den 19 geschossenen Toren reicht das immerhin zu 24 Punkten und Platz sechs. „Eine Mannschaft, die hinten gut steht, ein wahres Abwehrbollwerk“, sagt Miroslav Topalusic, Trainer des FC Mengen. „Gegen diese Mannschaft wird es sicher nicht einfach, trotzdem wollen wir drei Punkte, um positiv ins letzte Spiel des Jahres zu gehen.“

Gegen Straßberg muss Topalusic auf Alexander Klotz verzichten, der erkrankt ausfallen wird und wohl in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommt. „Gute und schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass uns Alexander Klotz in diesem Jahr wohl nicht mehr zur Verfügung steht. Er soll sich erst mal auskurieren. Die gute Nachricht ist, dass Dennis Ivanesic einige Tage frei hat, einen Kurzurlaub in Mengen zu Hause macht und spielen wird. Sonst stehen uns alle Spieler zur Verfügung“, sagt Topalusic. Der Mengener Coach ärgert sich über die knappe Niederlage in Ochsenhausen. „Dort haben wir unsere Chancen einfach nicht genutzt. Das müssen wir verbessern.“ Ziel sei es, in den letzten beiden Spielen noch zu punkten. „Unser Ziel ist es, aus den Partien gegen Straßberg und am kommenden Wochenende gegen Kehlen, noch den einen oder anderen Punkt zu holen, um gut in die Winterpause zu kommen.“

Vorbild TSG Balingen II?

Beim TSV Straßberg lobt der Mengener Coach neben der starken Abwehr auch das schnelle Umschaltspiel. „Uns muss es gelingen, Daniel Holzmann zu stoppen. Er spielt schnell und hat für viele Situationen eine Lösung“, warnt Topalusic vor dem Straßberger Angreifer, der schon den FC Ostrach „abschoss“.

Wie er auszuschalten ist, zeigte ausgerechnet vergangene Woche die TSG Balingen II, die dem TSV Straßberg nach neun Spielen ohne Niederlage (viermal davon 0:0) die zweite Saisonpleite beibrachte.

Trotzdem sind die Straßberger zufrieden mit der bisherigen Saison. Auch einige verletzte Spieler kann Straßbergs Trainer Oliver Pfaff, der auch schon für den FC Laiz arbeitete, kompensieren, indem er auf Rotation setzt. So kamen Franz Hahn und Kaan Altinsoy, eigentlich Stammkräfte und Leistungsträger, gegen Balingen II von der Bank. In Mengen verzichtet Pfaff auf Kapitän Marc-Philipp Kleiner, der eine Auszeit bekommt.

Oliver Pfaff hat großen Respekt vor dem samstäglichen Gegner, vor allem vor Patrick und Alexander Klotz, deren individuelle Klasse erlobt. Außerdem habe er Respekt vor Mengens Standardsituationen.