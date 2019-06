Gleich zwei Bezirkspokal-Endspiele gibt es am Fronleichnamstag auf dem Sportgelände des SV Lauffen zu sehen. Im Bezirkspokalfinale der Frauen stehen sich um 13.30 Uhr die beiden Bezirksligisten SpVgg Aldingen und SC 04 Tuttlingen gegenüber und anschließend wird das Finale der Herren zwischen den beiden Bezirksligisten SV Zimmern II und SV Seedorf ausgetragen. Für die diesjährigen Sieger haben Sponsor Möbel Fetzer Aldingen und der Bezirk Schwarzwald ein ansehnliches Geldgeschenk bereitgestellt.

Bezirkspokal-Finale, Frauen

SpVgg Aldingen – SC 04 Tuttlingen (Do., 13.30 Uhr). Hier kommt es zum Duell Meister gegen Vizemeister aus der Bezirksliga. Die SpVgg Aldingen ist zurecht Meister geworden und will mit einem Sieg über den Vizemeister SC 04 Tuttlingen das Double perfekt machen. In der Punkterunde haben die Aldingerinnen kein Spiel verloren. Sie haben die Meisterschaft beherrscht und mit dem Torverhältnis von 145:4 die Verbandsrunde abgeschlossen. Der Gegner SC 04 Tuttlingen ist mit zwölf Punkten Rückstand Vizemeister geworden. Im Halbfinale hat die SpVgg Aldingen mit 2:1 gegen den SV Unterdigisheim (Regionenliga) gewonnen und die Frauen des SC 04 Tuttlingen besiegten den FV RW Ebingen 5:4 nach Strafstoßschießen. Die beiden Torjägerinnen sind Rebecca Fritz mit 27 Toren bei der SpVgg Aldingen und Lara Ruf mit 20 Treffern beim SC 04 Tuttlingen.

Bezirkspokal-Finale, Herren

SV Zimmern II – SV Seedorf (Do., 15.30 Uhr). Für beide ist dies noch einmal ein Höhepunkt, wenngleich für den SV Seedorf am Sonntag in Dagersheim der eigentliche Saison-Höhepunkt mit dem dritten Relegationsspiel zur Landesliga 3 ansteht. So geht es am Donnerstag für die beiden Bezirksligisten nochmals hoch her. Nimmt man die Meisterschaftsrunde als Maßstab, muss der SV Seedorf als diesjähriger Bezirkspokalsieger erwartet werden. Die Zimmerner Landesliga-Reserve hat in der Meisterschaftsrunde Platz zehn belegt, der SV Seedorf ist Vizemeister geworden. Die Seedorfer haben allerdings in den vergangenen acht Tagen zwei schwere Aufstiegsspiele bestreiten müssen. „Nein, wir machen am Donnerstag keine Geschenke“, war aus Seedorf zu vernehmen. Der SVS muss zwar auf Darius Gutekunst verzichten, der am Sonntag im Relegationsspiel gegen Croatia Reutlingen (3:1) die gelbrote Karte sah, kann dafür aber wieder auf seinen Torjäger Julian Link zurückgreifen, der seine Gelbrot-Sperre verbüßt hat. Im Halbfinale gewann der SV Zimmern II beim SV Bubsheim mit 3:1 und der SV Seedorf schaltete Meister SC 04 Tuttlingen mit einem 2:0-Erfolg aus. In der Verbandsrunde gab es für den SV Seedorf zwei Siege: 1:0 in Zimmern und 5:1 daheim in Seedorf. Doch am Donnerstag werden in Lauffen die Karten neu gemischt.