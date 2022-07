Albverein wandert zum Rinkenburger Tobel

Tettnang (sz) - Am Donnerstag, 7. Juli, bietet der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Tettnang eine Vormittagswanderung bei Schmalegg an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Loretoparkplatz von wo es in Fahrgemeinschaften nach Schmalegg zum Ausgangspunkt der Wanderung geht. Die Tour führt laut Albverein zum Schwarzensteg, durch den Rinkenburger Tobel, zum Buttenmühler Wasserfall und zurück zum Ausgangspunkt.

Die Wanderung ist siebeneinhalb Kilometer lang und führt teilweise durch den Wald. Sie dauert zweieinviertel Stunden. Der Abstieg zum Schwarzensteg sei kurz aber steil, dabei seien Wanderstöcke hilfreich. Eine Kurzwanderung ist nicht möglich. Eine gute Abschlusseinkehr zur Mittagszeit wird im Gasthaus Anker in Schlegel angeboten. Alle Mitglieder aber auch Gäste sind eingeladen mitzuwandern. Bei Regen fällt die Wanderung aus. Wanderführer ist Ernst Haas.