Albverein wandert in Stuttgart und fährt in die Pfalz

Rottenacker (sz) - Der Schwäbische Albverein (SAV) Rottenacker lädt am Samstag, 24. September, ein zu einer Stäffeleswanderung in Stuttgart. Geführt wird die Gruppe von Lothar Gramm vom SAV Stuttgart. Von der S21-Baustelle geht es über Landtag und Staatsgalerie bis zum Eugenplatz, wo sich laut SAV Stuttgarts bestes Eisbistro Pingu befindet. Über eine der ältesten Straßen der Landeshauptstadt, die Sünderstaffel und die Villa Reitzenstein geht es zum Schmalzmarkt zur „Alten Schule“, einem Irish Pub. Über den Panoramaweg wandert die Gruppe nach Gaisburg zum Schweinemuseum. Einkehr ist im Restaurant „Schlachthof“ geplant. Der Rückweg von dort zum Hauptbahnhof erfolgt mit der Straßenbahn. Die reine Gehzeit beträgt etwa 3,5 Stunden, die Gramm mit vielen Geschichten und Infos auflockert. Kosten entstehen für die Bahnfahrt und den Restaurantbesuch, nach Wunsch für den Besuch im Schweinemuseum. Die Führung ist kostenlos, der ASAV Stuttgart freut sich über eine Spende. Abfahrt in Rottenacker erfolgt um 7.05 Uhr mit dem Zug, die Rückkehr ist zwischen 18 und 19 Uhr geplant. Gäste sind willkommen. Um fürs Restaurant Plätze reservieren zu können, ist bis 21. September eine Anmeldung nötig bei Ilse Eyer, Rottenacker, Telefon 07393 / 3331 (auch AB) mit Namen und Telefonnummer. Nähere Einzelheiten können erfragt werden.

Zur Wanderfahrt in die Pfalz vom September bis 3. Oktober sind noch Plätze frei. Mit zwei Kleinbussen fährt der SAV nach Wilgartswiesen. Die Gruppe übernachtet im Hotel Brunnenhof und wandert im Dahner Felsenland und um die Burg Trifels sowie besichtigt die Maginotlinie in Lembach/Frankreich und das Deutsche Weintor. Einkehren sind in Hütten des Pfälzer Wald-Vereins und beim Keschdenfescht in Annweiler geplant. Die Wanderungen werden an die Teilnehmer angepasst und können abgekürzt oder verlängert werden. Die Kosten für Fahrt, Übernachtung mit Frühstück und Besichtigung betragen etwa 230 Euro. Die Abfahrt in Rottenacker ist am Freitag geum 13.30 Uhr geplant. Anmeldung sind möglich bei Ilse Eyer, Telefon 07393 / 3331, mit Name und Telefonnummer.