Albverein wandert im Zoglerland

Tettnang (sz) - Der Albverein Ortsgruppe Tettnang bietet am Donnerstag, 19. Mai, eine Nachmittagswanderung ab dem Gasthof „Ochsen“ in Danketsweiler bei Horgenzell an. Abfahrt ist um 14 Uhr in Fahrgemeinschaften ab dem Loreto-Parkplatz, teilt der Albverein mit. Die Wandertour führt über die Berger Höhe, durch den Feldmoser Wald, Firmmenweiler und über das Haldenholz zurück zum Ausgangspunkt. Bei der Wanderung gibt es eine schöne Aus- und Fernsicht, denn die Tour führt in circa 700 Meter Höhe. Die Wanderwege sind gut zu begehen und sind circa acht bis neun Kilometer lang. Eine Kurzwanderung gibt es auch. Am Ende wird eine Abschluß-Einkehr angeboten. Mitglieder und Gäste sind eingeladen mitzuwandern. Bei Dauerregen fällt die Wanderung aus. Wanderführer ist Ernst Haas.