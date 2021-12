Albverein wandert an Silvester

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwäbische Albverein Tettnang lädt an Silvester zu seiner traditionellen Weißwurstwanderung ein. Um 9.30 Uhr geht es von der Elektronikschule, Oberhoferstraße zum Loreto-Parkplatz und auf dem Panoramaweg in den Schäferhofer-Wald. Von dort kommt man um etwa 11.30 Uhr nach Reutenen ins Gasthaus ,,Grüner Baum“ - hier werden Weißwürste und Brezeln angeboten. Es müssen die aktuellen Corona-Bestimmungen eingehalten werden (z.Zt. 2G - 2G plus ). Die Tour führt Hans Piller.