Albverein Rot wandert in Haslach

t (sz) - Die Ortsgruppe Rot an der Rot des Schwäbischen Albvereins lädt am Sonntag, 18. Juli, zu einer Wanderung rund um das Rappenbachrückhaltebecken in Haslach ein.

Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ökonomie in Rot. Nach der Fahrt zum Dorfgemeinschaftshaus nach Haslach führt die Strecke der Haslach entlang zum Hasjäckhof und weiter zum Rappenbach beim Einlauf am See. Die Teilnehmer umrunden den See und dann geht’s nach Pfänders, Schachen und zurück zum Parkplatz.

Die Teilnehmerzahl ist 25 Personen beschränkt. Die allgemeinen Corona-Regeln wie Abstandhalten müssen beachtet werden.