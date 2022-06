Albverein reist ins Südtiroler Passeiertal

Der diesjährige Jahresausflug der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins führt vom 1. bis 4. September ins Südtiroler Passeiertal. Dies bietet die Möglichkeit, diese herrliche und geschichtsträchtige Landschaft in mehreren Facetten ausführlich zu erleben. Leichte Tal- und Höfewanderungen sind im Programm enthalten: Auf gesichertem Steig wird die Passerschlucht durchwandert. Bei einer Tageswanderung zur Pfandleralm wird der Ort der Gefangennahme des Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer begutachtet. Aussichtsreich wird eine Wanderung auf dem Panoramaweg im Lazinsertal und zur Faltschnalalm sein. Auswärtige Gäste und Nichtmitglieder können ebenso teilnehmen. Abfahrt am Rathaus in Donnstetten ist am Donnerstag, 1. September um 6 Uhr. Der Zimmerreservierung wegen ist eine Anmeldung bis spätestens 30. Juni erforderlich, beim beim Wanderführer unter Telefon 07382/640.