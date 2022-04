Albverein radelt von Mengen über Ostrach nach Herbertingen

Mengen (sz) - Der Albverein Mengen bietet am Sonntag, 10. April eine Radtour an. Start ist um 13.30 Uhr am Bahnhof Mengen. Die Strecke führt durch das Schwärzental nach Granheim und weiter über Rosna und Levertsweiler nach Kalkreute. Durch das etwas weniger bekannte Weihertal fahren die Teilnehmer nach Ostrach. Weiter geht es über Tafertsweiler, Friedberg und Eichen nach Herbertingen, wo der Albverein bei seinen Wanderfreunden Einkehr hält. Die Fahrtzeit beträgt etwa 2,5 bis drei Stunden, die Strecken ist etwa 46 Kilometer lang. Bei Regen zur Startzeit wird die Tour verschoben. Weiter Informationen gibt Gerhard Rothmund unter Telefon 07572 27 26.