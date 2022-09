Albverein gut durch Pandemie gekommen

Justingen (sz) - Nach zwei Jahren Pandemie konnte die Ortsgruppe Justingen/Ingstetten vom Schwäbischen Albverein endlich wieder eine Hautversammlung durchführen. In den Jahren 2020 und 2021 war dies auf Grund des Corona-Virus nicht möglich. Mehrere gesetzte Termine mussten immer wieder verschoben werden. Dementsprechend freute sich auch Rainer Moser als Erster Vertrauensmann zusammen mit seinem Vorstand, die Mitglieder wieder begrüßen zu dürfen.

28 Mitglieder fanden sich im Clubraum der Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten ein, um zu hören, was sich in den vergangenen beiden Jahren so getan hat. Und wie es sich zeigte, hatte der Verein, trotz allen Umständen, doch wieder Einiges bewegen können. Michael Eck gab als Schriftführer einen Rückblick auf das Vereinsleben in den Jahren 2019, 2020 und 2021. Auch die Fachwarte Markus Kempf (Wegewart) und Karina Steudinger (Naturschutzwartin) zeigten, dass man in diesen Bereich nicht untätig war. Hanne Schmuker als Kassiererin konnte über die drei Berichtsjahre hinweg einen ausgeglichenen Kassenstand vorweisen. Rainer Moser ging in seinem Bericht auch darauf ein, dass man Ende 2019 und Anfang 2020 eine Familiengruppe gegründet wurde. Leider machte dann die Pandemie der Gruppierung einen Strich durch die Rechnung und so konnte sich keine stabile Gruppendynamik entwickeln. Man bleibe aber auf jeden Fall dran.

Vom Kassenprüfer Armin Bronner wurde eine tadellose Kassenführung bescheinigt, so dass im Anschluss die Vorstandschaft durch die Versammlung einstimmig entlastet wurde.

Turnus gemäß standen dieses Jahr auch wieder Wahlen auf der Tagesordnung. So mussten die Funktionen des Ersten Vertrauensmanns (Rainer Moser) und des stellvertretenden Vertrauensmanns (Markus Kempf) neu gewählt werden. Beide Amtsinhaber signalisierten im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Wiederwahl. Nachdem keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung kamen, wurden beide einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt musste Rainer Moser etwas ausholen, da es galt, die Ehrung der Jubilare von den vergangenen zwei Jahren nachzuholen. Diese waren im Jahr 2020: für 25-jährige Mitgliedschaft: Matthias Bechler, Gerhard Gaus und Hannelore Schmuker, für 40-jährige Mitgliedschaft: Gudrun Bechler, Hilde Schick und Siegbert Schmuker (ehemaliger Erster Vertrauensmann), sowie für 50-jährige Mitgliedschaft Johannes (Hans) Auchter. Für das Jahr 2021 gab es folgende Ehrungen: für 25-jährige Mitgliedschaft: Horst Braun und für 60-jährige Mitgliedschaft: Josef Blankenhorn, Annemarie Fink und Willi Stoll. Und im Jahr 2022 gab es folgende Jubilare: für 60-jährige Mitgliedschaft: Peter Eck und für sage und schreibe 70-jährige Mitgliedschaft: Walter Schick.