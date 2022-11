Albverein bringt „Opa, es reicht!“ auf die Bühne

Trochtelfingen (sz) - Die Theatergruppe des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Trochtelfingen, spielt seit über 40 Jahren Theater. In diesem Jahr bringt die Gruppe ein Stück von Bernd Gombold mit dem Titel „Opa, es reicht!“ unter der Regie von Anja Müh auf die Bühne.

Die Aufführungstermine sind am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, in der Werdenberghalle Trochtelfingen. Am Samstag ist Beginn und 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Karten für diese beiden Aufführungen gibt es bei Heike Kozel in der Schreibkultur am Schloss, Marktstaße 11, in Trochtelfingen, Telefon 07124 / 2425.

Am Sonntag, 4. Dezember, ab 18 Uhr folgt die dritte Aufführung in der Albhalle Pfronstetten. Karten gibt es über die Narrenzunft Schäf, schreibt die Theatergruppe in ihrer Pressemitteilung. Die letzte Aufführung des Stücks folgt dann am 14. Januar um 19 Uhr im Gemeindehaus Wannweil. Karten für diese Aufführung sind erhältlich bei Walter Binder, Telefon 07121 / 50 62 16.

Der Schwank erzählt von der geizige Magda und deren Ehemann Paul, die zusammen mit dem gewitzten Opa Karl und der vergesslichen Oma Lena auf einem Bauernhof leben. Nach Meinung der überaus sparsamen Magda (Sabine Hack) ist ihr Schwiegervater ein verschwenderischer und fauler Lump, weil er sich an Handy, Laptop und Motorrad erfreut, anstatt bis zum Umfallen auf dem Hof mitzuschuften. Aber der gewitzte Opa hat noch andere tolle Ideen, und so ist ständig „Feuer unterm Dach“ auf dem Hof der Familie Schnäbele.

Opa Karl (Ecki Geisse) hat sich das Motorrad samt Beiwagen nur deshalb angeschafft, weil er mit Oma Lena (Conny Geisse) nach Italien, an den Ort der einstigen Hochzeitsreise, fahren will. Mit Laptop und Handy hält er Verbindung zu seiner Enkeltochter Sylvi (Sandra Sander), die von einem Auslandstudium in Italien zurückerwartet wird.

Oma Lena ist schon etwas vergesslich und bringt mit ihrer Verwirrtheit die Versicherungs- und Staubsaugervertreterin Edeltraud Ehrlich (Susanne Klingenstein) an den Rand der Verzweiflung. Sie will doch nur Opa Karl über die bevorstehende Auszahlung seiner Lebensversicherung informieren! Stattdessen trinkt sie aus lauter Frust zuviel Likör – mit fatalen Folgen.

Opa Karl stellt einen Einbrecher auf frischer Tat, wird jedoch niedergeschlagen und seines Geldbeutels beraubt. Samt Beute flüchtet der Einbrecher mit Opas neuem Motorrad, landet nach einem Unfall aber mit einem dicken Kopfverband im Krankenhaus. Da man Opas Geldbeutel bei ihm findet, scheint die Identität klar. Opa erfreut sich derweil bester Gesundheit, versteckt sich und spielt der geizigen Magda und ihrem Ehemann Paul (André Schiffner), die um ihr Erbe fürchten, allerlei Streiche.