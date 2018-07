Albaner als mutmaßlicher Terrorist in New York festgenommen

New York (dpa) - Wegen der Planung eines Anschlages auf die USA haben die Behörden in New York einen aus Albanien stammenden mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Der 27-Jährige soll unter anderem auch radikalislamische Organisationen in Pakistan mit Geld versorgt haben. Das berichteten die Tageszeitungen „Wall Street Journal“ und „New York Times“ übereinstimmend. Dem Mann drohten 15 Jahre Haft. Der Fall hat nach Angaben der Behörden aber nichts mit den jüngsten Terrorwarnungen in den USA zu tun.