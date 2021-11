Alb-Donau-Kreis will wieder Unterkünfte für Flüchtlinge anmieten

Es kommen wieder vermehrt geflüchtete Menschen in den Alb-Donau-Kreis. Derzeit werden sie zunächst in den kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften beherbergt. In denen die Plätze aber demnächst ausgehen könnten. Deshalb bereitet sich der Kreis darauf vor, abermals weitere Unterkünfte anzumieten. So wie vor fünf Jahren, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreichte.

Es sind nicht mehr viele Plätze frei

Die aktuellen Zahlen sind längst nicht dieselben wie 2015/2016. Damals – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – hielt der Alb-Donau-Kreis sage und schreibe 38 Gemeinschaftsunterkünfte (vor allem angemietet) mit über 2500 Plätzen für die neu zugewanderten Menschen vor. Später wurden die angemieteten Unterkünfte nach und nach wieder geschlossen.

Aktuell verfügt der Kreis noch über 447 Plätze in sieben kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften. Noch ist dies ausreichend. Ende Oktober waren 402 Plätze belegt – doch weil wieder mehr Menschen in den Alb-Donau-Kreis kommen, könnte die Kapazitätsgrenze demnächst erreicht sein. Darauf will die Kreisverwaltung vorbereitet sind.

Von Juli bis Ende Oktober kamen 113 Menschen

Im gesamten Jahr 2021 hatte das Land dem Kreis bislang (bis Ende Oktober) 205 Geflüchtete zugewiesen. Die nach ihrem Aufenthalt in den Kreis-Einrichtungen in der Regel in Unterkünfte der einzelnen Gemeinden oder auf dem freien Markt umziehen.

Die Zahl der Zuweisungen seitens des Landes nahm zuletzt aber zu. Allein von Juli bis Ende Oktober kamen 113 Menschen. Und für diesen November erwartet der Landkreis 53 Geflüchtete. Eine Prognose, wie sich die Zahlen danach entwickeln, sei nicht möglich, teilt eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Kreis will alte Unterkünfte „reaktivieren“

Um gerüstet zu sein, trifft die Kreisverwaltung nun Vorkehrungen. Sie spricht mit ehemaligen Vermietern von damals angemieteten Unterkünften. Der Kreis wolle, so die Sprecherin, „soweit dies möglich ist, bedarfsorientiert bisherige Unterkünfte reaktivieren“. Bedeutet: Sollten die Zahlen weiter steigen, wird der Kreis in den einzelnen Kommunen wieder private Unterkünfte zur Unterbringung der Geflüchteten anmieten.

In welchen Gemeinden sich die neuen alten Unterkünfte dann befinden, steht noch nicht fest. Sie würden allerdings „grundsätzlich anhand ihrer Lage, dem Gebäude und der Ausstattung ausgewählt“. Man habe, so die Sprecherin, „die verschiedenen örtlichen Gegebenheiten im Blick“.

Aus diesen Ländern kommen die Geflüchteten

Aktuell leben in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises Geflüchtete aus mindestens 20 Herkunftsländern. Neben Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit kommen die Bewohner aus Afghanistan, Algerien, Eritrea, Gambia, Georgien, Guinea, Indien, Irak, Iran, Kamerun, Mazedonien, Senegal, Nigeria, Pakistan, Russland, Somalia, Syrien, Togo, Türkei und der Ukraine.