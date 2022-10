Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm machen gemeinsame Sache

„Wir wollen als Arbeitgeber für junge Leute attraktiv sein und zeigen, wie vielseitig und spannend die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind. Umgekehrt brauchen die Kommunen engagierte Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte, die eine gute Ausbildung durchlaufen und Freude daran haben, die zukünftige Entwicklung der Landkreise, Städte und Gemeinden, in denen sie arbeiten, mitzugestalten. Mit dem gemeinsamen Einführungslehrgang erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich zu Beginn ihres Studiums erste Einblicke in die Praxis der öffentlichen Verwaltungsarbeit und erlangen so ein Grundverständnis für den öffentlichen Dienst. Zugleich ist er ein weiteres Beispiel für die ausgezeichnete Kooperation zwischen dem Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm“, sagten der Erste Landesbeamte des Alb-Donau-Kreises Markus Möller und Ulms Erster Bürgermeister Martin Bendel bei der Auftaktveranstaltung des gemeinsamen Einführungslehrganges im Studiengang Public Management (B.A.) am Montag.

Wie die Verantwortlichen aus dem Landratsamt schreiben, arbeiten die Stadtverwaltung Ulm und das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bereits seit 2020 bei der Ausbildung ihres Führungsnachwuchses im gehobenen Verwaltungsdienst eng zusammen. Im Oktober dieses Jahres findet zum dritten Mal der gemeinsame Einführungslehrgang für Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten statt. Daran werden 21 künftige Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte teilnehmen.

Zu Beginn ihres Studiums an den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg oder in Kehl müssen die Studierenden laut Mitteilung ein sechsmonatiges Einführungspraktikum absolvieren, in dem sie erste Einblicke in die Praxis der öffentlichen Verwaltungsarbeit erhalten sollen. Im Rahmen dieses Praktikums in einer Verwaltung ist ein vierwöchiger Einführungslehrgang durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vorgesehen. Die Studierenden lernen die Grundlagen, die Aufgaben und den Aufbau der öffentlichen Verwaltung näher kennen. Unterrichtet werden sie von Mitarbeitenden der Stadt Ulm und des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis – der Praxisbezug ist also garantiert. Am Ende des Lehrgangs steht eine Prüfung, die den Unterrichtsstoff aus diesen vier Wochen rekapituliert. Ein positiver Nebeneffekt des Lehrganges ist, dass sich die künftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen bereits vor Beginn des Studiums kennenlernen, schreibt das Landratsamt.