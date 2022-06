Alb-Donau-Kreis hat zweitniedrigste Arbeitslosenquote im Land

Ulm/Region (sz) - Ein deutlicher Unterschied: 27 Prozent weniger Menschen als noch vor einem Jahr waren in diesem Mai im Bezirk Ulm der Agentur für Arbeit auf Jobsuche. Insgesamt waren 6 901 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 287 Personen oder 4,0 Prozent weniger als vor vier Wochen. Das geht aus den aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Region hervor, den die Agentur für Arbeit in einer Mitteilung veröffentlicht hat.

Die Arbeitslosenquote sank demnach im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,1 Prozent. Wie aus der Mitteilung hervor geht meldeten regionale Arbeitgeber 1 341 neue Stellenangebote, das waren 258 oder 16,1 Prozent weniger als im April und 38 oder 2,9 Prozent mehr als im Mai vor einem Jahr. Hingegen stieg die Zahl der offenen Stellen weiter an. „Am regionalen Arbeitsmarkt zeigte sich eine saisonal übliche Entwicklung, die Arbeitslosigkeit ging mit vier Prozent kräftig zurück“, wird Nicole Schwab, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ulm, zititert.

Die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen stieg im Mai auf 5 919 Arbeitsangebote an. Das waren 60 Stellen oder 1,0 Prozent mehr als im April und 1 612 oder 37,4 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. Die meisten offenen Stellen gab es laut Arbeitsagentur neben den Personaldienstleistungen im Verarbeitenden Gewerbe, im Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen. Auch im Bau-, im Gastgewerbe und im Bereich Verkehr und Lagerei seien viele Stellen vakant.

Auch in Sachen Kurzarbeit gibt es neue Zahlen aus der Region. Demnach zeigten im Mai 25 Betriebe für bis zu 406 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Im April waren es Anzeigen von 32 Betrieben für bis zu 1 527 Beschäftigte. Mehrheitlich hätten die Betriebe immer noch die Auswirkungen der Pandemie als Grund angegeben, ein Teil der eingehenden Anzeigen, insbesondere von Zulieferern der Automobilbranche und aus dem Maschinenbau, ließe sich auch auf die Ukrainekrise zurückführen.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit Juni von den Jobcentern betreut. Dort erhalten die Geflüchteten Leistungen zum Lebensunterhalt sowie die Kosten der Unterkunft, außerdem bei Bedarf Unterstützung bei der Suche nach einer Kinderbetreuung, beim Spracherwerb sowie bei der Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen.

Die Region im Landesvergleicha: Ulm blieb unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg erneut der Bezirk mit der niedrigsten Quote im Land, geht aus der Mitteilung hervor. Auch genaue Zahlen für die einzelnen Kreise sind darin enthalten.

2 367 Menschen waren im Alb-Donau-Kreis arbeitslos. Das waren 93 Menschen oder 3,8 Prozent weniger als im April. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent zurück. „Der Alb-Donau-Kreis weist auch im Mai, gemeinsam mit dem Bodenseekreis, die zweitniedrigste Arbeitslosenquote im Land aus“, so Nicole Schwab. Vor einem Jahr lag die Quote bei 2,9 Prozent.

Ähnlich gut schneidet die Region um Biberach ab. „Im Landkreis Biberach sank die Arbeitslosenquote mit 1,9 Prozent zum ersten Mal seit November 2019 wieder unter die Zwei-Prozent-Marke“, sagt Nicole Schwab. Im Jahr zuvor lag die Quote bei 2,6 Prozent. Mit 2 320 Frauen und Männern waren hundert oder 4,1 Prozent weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen.

Im Stadtgebiet Ulm waren 2 214 arbeitslose Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Die Arbeitslosigkeit sank zum Vormonat um 94 Personen oder um 4,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 3,0 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im April und 1,2 Prozentpunkte weniger als im letzten Jahr. „Der Ulmer Stadtkreis erreicht zum ersten Mal die Drei-Prozent-Marke. Bislang lag die niedrigste Quote bei 3,1 Prozent, das war im Juni 2019“, freut sich die Geschäftsführerin.