Alamannenmuseum bietet Kochkurs an

Das Alamannenmuseum bietet am Mittwoch, 6. Juni, von 17.30 bis 20.30 Uhr einen Kochkurs zum Thema „Fleischgenuss bei den Alamannen“ in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Erziehung Ostalb an: Welche Techniken wandten die Germanen an, um Fleisch schmackhaft zu machen? Wurden die Fleischstücke gekocht? Gab es Marinaden oder wie wurde gewürzt? Wie erfolgte das Braten? Diesen Fragen gehen Hariolf Neukamm und Angelika Dörrich nach. Zusammen mit den Teilnehmern wird Fleisch mariniert und gebraten, außerdem werden passende Dips und Beilagen dazu hergestellt. Bei schönem Wetter wird das Fleisch im Museumshof mit Garten gegrillt. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro (alles inklusive). Mitzubringen sind eine Schürze, ein Geschirrhandtuch und ein Restebehälter.

Eine Anmeldung ist erforderlich, der Anmeldeschluss ist am Sonntg, 27. Mai. Dieser Kurs wird am Mittwoch, 20. Juni, noch einmal angeboten.