Aktuelles im Pflanzenbau

Das Kreislandwirtschaftsamt des Landkreises Reutlingen lädt interessierte Landwirtinnen und Landwirte zur alljährlichen Pflanzenbauveranstaltung ein: Sie findet am Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus Hirsch in Dapfen und am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr als Onlineveranstaltung statt.

Vorgestellt werden die Ergebnisse der Landessortenversuche der Sommerkulturen aus den Versuchsfeldern im Landkreis, wie auch die landesweiten Versuchsergebnisse. Außerdem werden Neuerungen im Bereich der Düngeverordnung, Verbringungsverordnung und insbesondere der Stoffstrombilanzordnung aufgezeigt.

Die Teilnehmerzahl ist am Mittwoch, 11. Januar 2023, auf 75 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist hierzu nicht möglich. Die Anmeldung zur Onlineveranstaltung ist beim Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bis Donnerstag, 12. Januar, um 12 Uhr unter der Telefonnummer: 07381 9397-7341 oder über das Onlineformular auf www.reutlingen.landwirtschaft-bw.de unter „Aktuelles“ („aktuelle Veranstaltungen“) möglich.