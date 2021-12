Aktueller Plan: Hier in Aalen wird gebaut

Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen GmbH werden in den kommenden Monaten wieder einige Tiefbauarbeiten in Angriff nehmen, um die Verkehrsinfrastruktur weiter zu optimieren. Baustellen, auf denen witterungsbedingt in den Wintermonaten nicht gearbeitet werden kann, da eine Mindesttemperatur für die Arbeiten erforderlich ist, werden vorübergehend eingestellt und bis zur Wiederaufnahme entsprechend gesichert.

Folgende Projekte sind im kommenden Monat in der Kernstadt und den Stadtteilen geplant:

Aufgrund der Baumaßnahme Rad- und Fußgängerunterführung Kettelerstraße/Alte Heidenheimer Straße ist in der Kettelerstraße bis Anfang des neuen Jahres mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Aufgrund der Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Wohnen am Tannenwäldle“ muss in der Ziegelstraße mit Behinderungen am Fahrbahnrand gerechnet werden.

Wegen des Neubaus des Wohnquartiers „Wilhelmshöhe“ ist in der Stuttgarter Straße die rechte Fahrspur stadteinwärts noch bis Oktober 2022 gesperrt. Der Gehweg ist ebenfalls nicht nutzbar. Eine Umleitung für Fußgänger auf der Fahrbahn ist eingerichtet.

Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses kann es durch die Baustellenausfahrt an der Kreuzung Hegelstraße/Schellingstraße noch bis Jahresende 2022 zu Behinderungen am Fahrbahnrand kommen.

Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in der Bleichgartenstraße muss diese auf Höhe der Hausnummer 3 noch bis Ende November 2022 halbseitig gesperrt bleiben. Die Fahrbahnrestbreite beträgt 4,5 Meter, sodass die Durchfahrt vom und zum Hallenbad gewährleistet ist. Der Gehweg ist ebenfalls nicht nutzbar. Fußgänger werden gebeten, den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen.

Für den Impfstützpunkt im KIZ der Stadtwerke Aalen in der Gmünder Straße 20 wurde in diesem Bereich ein Wartezelt aufgebaut. Hierdurch ist die Wendeplatte bis auf weiteres nicht nutzbar und eine Durchfahrt für Radfahrer nicht möglich. Diese werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die Friedrichstraße/Gartenstraße zu nutzen.

Im Zuge von Bauarbeiten für einen Neubau in der Hilde-Domin-Straße kommt es im Bereich der Zebertstraße auf Höhe der Hilde-Domin-Straße bis voraussichtlich Ende Mai 2022 zu Beinträchtigungen durch Baustellenfahrzeuge.

Im Zuge der Sanierung der Kirchstraße in Fachsenfeld ist diese im nord-westlichen Teil von Februar bis August 2022 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, die Kirche ist erreichbar.

Wegen Kanalbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Aalen muss die Wilhelmstraße in Wasseralfingen von der Stiewingstraße bis zur Wilhelmstraße 127 noch bis Frühjahr 2022 voll gesperrt werden. Die Tankstelle in diesem Abschnitt ist anfahrbar. Eine Umleitung für Radfahrer über die Stiewingstraße ist ausgeschildert.

Ab Februar 2022 bis Ende Juni 2022 ist der Talweg in Hofherrnweiler im Zuge einer Straßensanierung voll gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger wird während der gesamten Dauer gewährleistet. Eine örtliche Umleitung für den Auto-, Bus- und Radverkehr über den Volkmarsweg wird ausgeschildert.