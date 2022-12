Aktuelle Kurse der VHS Bad Waldsee

Bad Waldsee (sz) - Wer sich auch in der Zeit um Weihnachten fortbilden möchte, ist in der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee richtig.

Auch für Kinder ist etwas in den Ferien geboten: Jo Brösele gibt eine Einführung in die lustige Welt des Comics. Mit wenigen Strichen gibt es bereits Aha- und Erfolgserlebnisse. Jo Brösele malte fünf Jahre lang bei Käpt´n Blaubär mit, illustriert Wände, Bücher und Puzzles und ist mit Schnell-Karikatur in ganz Deutschland unterwegs. In kürzester Zeit erhalten die Kinder von ihm eine Basis, mit der Menschen und Tiere gemalt werden können. Arbeitsmaterial ist vorhanden. Der Kurs findet am Donnerstag, 29. Dezember, von 9.30 bis 12.30 Uhr statt, ist für Kinder ab 8 Jahren und kostet 28 Euro.

Wer es schmackhaft und heimatkundlich mag, ist beim Thema Bier aus Waldsee und Aulendorf mit Paul Sägmüller richtig. In Waldsee (mit Steinach) hat es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zehn Brauereien gegeben. In Aulendorf bis zur Einführung der Gewerbefreiheit bis Mitte des 19. Jahrhundert dank gräflichem Brauereibann nur eine. Und danach wurden lediglich zwei weitere Brauereien gegründet, welche wiederum zu einer zusammengefasst wurden, die der ersten Konkurrenz machte. Ab 1911 war es wieder nur eine einzige. In Waldsee dagegen hat es da noch sieben Brauereien gegeben (in Steinach eine relativ große), nach 1946 auch nur noch eine. Und für das Ende beider Brauereien, sowohl in Waldsee als auch in Aulendorf war der gleiche Umstand verantwortlich. Lassen Sie sich überraschen. Während dieses Vortrags werden Sie Geschichte und Geschichten rund um den edlen Gerstensaft erfahren. Dieser wurde in den verschiedensten „Darreichungsformen“ hergestellt: Hell, dunkel, Lager, Export, Pils und Kristallweizen, um nur einige zu nennen. Spezialitäten aus Bad Waldsee und aus Aulendorf sind während des Vortrags zu verkosten. Termin ist Montag, 16. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 13 Euro.

Winterzeit ist auch eine Zeit zum Hobbys pflegen. Im Overlock-Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene kann man Nähkenntnisse erwerben und auffrischen. Dieser Kurs gibt Ihnen die Möglichkeit, neue Ideen mit Begeisterung zu verwirklichen und trendgemäß umzusetzen. Sie erhalten über 30 Tipps und Tricks zu verschiedenen Sticharten und Techniken für den fachgerechten Umgang mit der Overlock, um problemlos die heutigen Materialien zu verarbeiten. Nach diesem Kurs sind Sie bestens geschult und können Ihre Overlock voll ausnutzen. Von feinster Seide bis zum Fell oder Strickstoff, lässt sich alles perfekt nähen. Stoffe kräuseln, dehnen und glatt nähen, alles ist möglich. Die gedruckten Unterlagen mit den diversen Einstellungen und Ihren Nähmustern haben Sie danach immer griffbereit. Overlocks werden vom Kursleiter im Unterricht zur Verfügung gestellt, oder Sie bringen Ihre eigene, eingefädelte Maschine mit. Alle Stoffe werden gestellt. Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn Sie eine kostenlose Leih-Maschine für den Kurs benötigen. Termin ist Dienstag, 17. Januar, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Unkosten liegen bei 42 Euro.

Kreativ geht es beim Wochenendmalkurs „Auszeit! Reisefreuden! Bildliche Verarbeitung der Urlaubserinnerungen“ zu. Der Kurs ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Mit Acryl und Mixed Media wird miteinander gemalt, gezeichnet, gespachtelt, geklebt, gedruckt und gesprüht, um das gewünschte Bildthema darzustellen. Dabei können Urlaubsfotos als Vorlage dienen oder mit anderen Mitbringseln in die Bilder eingearbeitet werden. In kleinen Vorführungen werden verschiedene Techniken vorgestellt, die dann in eigenen Bildern integriert werden können. Im Vordergrund steht die Lust am Malen, Gestalten und Experimentieren. Der Kurs findet am Wochenende 20. und 22. Januar statt und kostet 85 Euro.