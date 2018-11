Aktuelle Frostwarnung für das Westallgäu

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagnachmittag eine amtliche Frostwarnung herausgegeben. Es handelt sich dabei um eine Wetterwarnung der Stufe eins. Ab 21 Uhr am Freitag bis 6 Uhr am Samstag ist demnach rund um Leutkirch und Wangen mit leichtem Frost um die null Grad Celcius zu rechnen.

Am südlichen Zipfel von Bayern, beispielsweise in Oberstdorf, wird es noch kälter: Hier gilt bereits seit 15 Uhr eine Wetterwarnung der Stufe zwei. Das bedeutet: Es treten oberhalb von 1500 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Kilometern pro Stunde auf.