Schweiz hebt Corona-Regeln auf: Was Pendler und Reisende jetzt wissen müssen

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat das Schweizer Staatssekretariat für Migration mitgeteilt, dass am 2. Mai die letzten coronabedingten Einreiseregeln fallen werden. Für deutsche Grenzgänger eine wichtige Entwicklung.

Die Corona-Strategie der Schweiz war schon in der Vergangenheit lockerer als etwa in Deutschland. Eine FFP-2-Maskenpflicht gab es nie, viele hierzulande noch gültige Maßnahmen wurden bereits aufgehoben.

Seit dem ersten April müssen in der Schweiz nicht einmal Infizierte in Isolation - ein Schritt, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwar zunächst angekündigt, dann aber wieder kassiert hatte.

Nun werden in der Schweiz also auch bald die Corona-bedingten Einreiseregeln wegfallen. Wir haben dazu die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Was verändert sich bei der Einreise aus Deutschland in die Schweiz?

Geimpft, getestet, genesen? Diese Fragen spielen an der Grenze zur Schweiz keine Rolle mehr. Kommt man aus Deutschland, ist das allerdings nichts Neues. Schon seit dem 17. Februar gilt der komplette Schengen-Raum, also auch Deutschland, für die Schweiz nicht mehr als Risikogebiet. Auch die Pflicht zum ausgefüllten Einreiseformular ist somit schon länger kein Thema mehr.

Welche Regeln muss man in der Schweiz beachten?

Die Schweiz hat bereits vor Wochen den "Normalzustand", wie es die eidgenössischen Behörden nennen, wieder hergestellt. Sämtliche Maßnahmen - einschließlich Maskenpflicht im Nahverkehr oder in gesundheitlichen Einrichtungen - gibt es demnach nicht mehr.

Können Firmen positive Mitarbeiter einbestellen?

Können Schweizer Chefs von ihren deutschen Mitarbeitern verlangen, dass sie trotz Corona-Infektion zur Arbeit kommen? Bei dieser Fragestellung gibt es Unterschiede zwischen den Nachbarländern. Doch: Auch auf Schweizer Seite haben die Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter. Die Aufforderung, sich bei Symptomen abzusondern oder einen Arzt aufzusuchen, besteht auch ohne Isolationspflicht.

"Beim Auftreten von Symptomen ist eine Übertragung wahrscheinlicher und die Arbeitnehmenden sind aufzufordern, zu Hause zu bleiben und ihre Ärztin oder ihren Arzt zu kontaktieren", heißt es in einem Informationsblatt des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft für Unternehmer.

Die Frage, ob ein positiver Deutscher zur Arbeit in die Schweiz darf, stellt sich aber ohnehin nur theoretisch. Denn die Corona-Verordnungen der Länder Baden-Württemberg und Bayern beispielsweise gelten für alle hier lebenden Menschen: Unabhängig vom Arbeitsort müssen positiv Getestete je nach Impfstatus für eine gewisse Zeit in Isolation.

In Baden-Württemberg sind es derzeit mindestens sieben Tage für Geimpfte und zehn Tage für Ungeimpfte. In Bayern kann eine Isolation schon nach fünf Tagen und ohne Freitesten wieder beendet werden, wenn zwei Tage lang keine Symptome mehr aufgetreten sind.

Wer zahlt den Lohn in der Isolation?

Ergibt sich aus der oben geschilderten Situation also automatisch ein Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn der deutsche Infizierte seiner Arbeit in der Schweiz wegen Isolation nicht nachkommt? Eindeutig geklärt ist diese Frage auf schweizerischer Seite noch nicht. Sinnvoll ist in dem Fall zu prüfen, ob Homeoffice oder eine Krankschreibung möglich sind.

Ist beides nicht der Fall, gibt es für deutsche Arbeitnehmer noch eine weitere Möglichkeit, an ihr Geld zu kommen - oder zumindest einen Teil davon. Das hiesige Infektionsschutzgesetz sieht nämlich eine Entschädigung vor. Und die kann jeder selbst auf einer dafür eingerichteten Plattform beantragen. Hier klicken, um auf die Seite des Infoportals Infektionsschutzgesetz zu kommen.