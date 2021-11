Aktiven-Rat unterstützt den Tafelladen

Da die Aktion auf zwei Tage angelegt ist, folgt am Samstag, 20. November, die zweite Runde. Die Jugendlichen vom Aktiven-Rat des Jugendhauses stehen deshalb am Samstag wieder von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr vor den Supermärkten Rewe-Motta und dem Aldi, und warten auf spendable und sozial eingestellte Einkaufskunden, die diese Aktion unterstützen möchten.

„Die Regale in der Leutkircher Tafel sind so gut wie leer“. Dieser Satz war der Auftakt und auch der Antrieb, dass der Aktiven-Rat vom Jugendhaus die Aktion „Kauf eins mehr“ hier in Leutkirch organisiert und durchgeführt hat. Denn durch diese Aktion sollte der Tafelladen in Leutkirch wieder zu mehr Ware in den Regalen kommen um den Kunden diese zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Ehrenamtskoordinatorin der Tafel im Altkreis Wangen Susanne Pfeffer war auf das Jugendhaus-Team zugekommen und hatte bei einem Besuch die notwendige und sinnvolle Aktion erläutert. Da diese Maßnahme schon einmal mit Ehrenamtlichen organisiert wurde, sei für Susanne Pfeffer das Jugendhaus-Team genau das richtige Gremium dafür gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Idee dabei war, dass Jugendliche vor zwei Supermärkten beziehungsweise Discounteren stehen und Kunden einen Flyer mitgeben mit der Bitte, für die Tafel eins mehr zu kaufen und nach dem Einkauf bei den Jugendlichen abzugeben.

Die Supermärkte wurden daraufhin angefragt. Aldi und Rewe-Motta waren sofort dabei, als sie von der Aktion hörten – und somit war der Weg geebnet, um diese Aktion durchzuführen.

Nach einer kleinen Vorbesprechung ging es Anfang November auch schon los. Der Aktiven-Rat vom Jugendhaus teile sich in zwei Gruppen ein und standen vor diese zwei Supermärke in Leutkirch. An einem Tag zählten die Jugendlichen mehr als 703 Artikel – somit war diese Hilfsaktion ein voller Erfolg.