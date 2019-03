aktiv miteinander nominiert sechs Kandidaten für Kommunalwahl

Tettnang (sz) - Die Wählervereinigung #aktiv miteinander hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt. Wie die Vereinigung mitteilt, stelle man sich mit der jüngsten aller Listen der Wahl. Ziel von #aktiv miteinander ist es, vor allem bei Nichtwählern und jungen Menschen Interesse für die Teilnahme am kommunalpolitischen Leben zu wecken.

Mit knapp 32 Jahren im Durchschnitt sind die gewählten Kandidaten sie die jüngste antretende politische Kraft für den Gemeinderat in Tettnang. Die anwesenden Anhänger wählten laut Pressemitteilung einstimmig sechs Personen auf die Liste für Tettnang. Joachim Rittler wurde dabei auf Listenplatz eins für die Kernstadt gewählt. Er ist Verwaltungsbeamter und selbstständiger Landwirt, außerdem stellvertretender Personalratsvorsitzender und Mitglied des Fakultätsrats seiner Hochschule. Auf dem zweiten Listenplatz landete Perla Weiß (24 Jahre jung). Auch sie ist Verwaltungsbeamtin und Vorsitzende des Personalrats. Rentner Rupert Krämer, ehemaliger Betriebsrat bei ZF, wurde auf Listenplatz drei gewählt. Auf den 4. Platz kam Verkäuferin Yvonne Sauer. Für die Ortschaft Kau werden Nina Schömer (medizinische Fachangestellte, 24 Jahre jung) und Alexander Ziegler (Technologe, 25 Jahre jung) antreten.

„Es ist gut mit einer jungen und frischen Liste in Tettnang antreten zu können. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies in dieser Stadt gebraucht wird. Nun gibt es keine Ausreden mehr, nicht wählen zu gehen – immerhin gibt es jetzt eine Wahlalternative. Jetzt werden wir auch das inhaltliche Profil schärfen“, verspricht Joachim Rittler. Nun gelt es, ein Wahlprogramm auf die Beine zu stellen und mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Was, wie die Wählervereinigung schreibt, schon fest steht, ist eine thematische Fokussierung auf transparente Politik, mehr Bürgerbeteiligung und soziale Gerechtigkeit (mehr bezahlbarer Wohnraum, bessere Angebote für Kinder und Jugendliche).

„Aktuell zeigen Kinder und Jugendliche in Deutschland und der ganzen Welt, wie sie die Politik vor sich hertreiben können. Was ähnliches können wir auch auf kommunaler Ebene in Tettnang schaffen. Fünf der sechs Kandidaten sind noch keine 26. Wir wollen unsere Zukunft selbst mitgestalten“, sagt Rittler weiter. Perla Weiß ergänzt: „Jedoch müssen auch wir auf Erfahrung zurückgreifen können und sind somit froh, mit Rupert Krämer einen erfahrenen ehemaligen Betriebsrat in unseren Reihen zu haben – auch wenn er den Altersdurchschnitt etwas nach oben korrigiert. Auch sind wir stolz, dass wir einen 50-prozentigen Frauenanteil haben.“

Der Wahlvorschlag liegt nun zur Prüfung beim Bürgermeisteramt. Die Wählervereinigiung muss bis 28. März 50 Unterstützungsunterschriften gesammelt und abgegeben haben. Dann entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung zur Wahl.