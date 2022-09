Aktionsführungen und offenes Atelier im Kunstraum Dornbirn

Im Kunstraum Dornbirn hält Kunstvermittlerin Christa Bohle im Rahmen von „Reiseziel Museum“ am Sonntag, 4. September, von 10 bis 17 Uhr ein Programm mit Aktionsführungen und offenem Atelier für Groß und Klein bereit: „Nachdem du in die wunderschöne, stählerne Kunstwelt von Monika Sosnowska eingetaucht bist, kannst auch du wie die Künstlerin unterschiedlichste Materialien verformen und eigene Kunstwerke schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 4. September öffnen die teilnehmenden Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St. Gallen im Rahmen des gemeinsamen „Reiseziel Museum“ ihre Türen und machen mit unterhaltsamen Familienprogrammen das Museum erlebbar. Ziel der Aktion ist es, dass Kinder als kleine Reiseleiterinnen oder Reiseleiter mit ihrer Familie eine Erkundungstour durch die Museen unternehmen und miteinander eine gute Zeit verbringen.