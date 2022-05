Aktionen zum 90. Geburtstag des Isnyer Schriftstellers Günter Herburger

Isny(sz)- Mit Günter Herburger blickt Isny neben Otl Aicher auf eine weitere kulturschaffende Persönlichkeit, die in diesem Jahr einen „runden Geburtstag“ gefeiert hätte. Mit verschiedenen Aktionen möchte Isny an den Schriftsteller erinnern, der 2022 90 Jahre alt geworden wäre.

Herburger hatte eine ambivalente Beziehung zu einer Heimat, trotzdem war er tief verbunden mit ihr. Er war ein präziser Beobachter, bezauberte immer wieder mit seinen Entdeckungen im Unscheinbaren und Entlegenen. In der Natur, der Historie, in den Wissenschaften oder in der Alltagswelt fand er seine Textinspirationen. Auch Beobachtungen zu Isny und der Allgäuer Landschaft hielten Einzug in seinen Geschichten – einige von ihnen begegnet man von Mai bis Oktober am aichermagazin, dem temporären Ausstellungsbau im Kurpark, der sich Otl Aicher und seinen Isny Bildzeichen widmet. Bereits seit 2020 gibt es die „Herburger Insel“ in der Stadtbücherei Isny, hier wird das Gesamtwerk des Autors präsentiert und über ihn informiert.

Der „Literarische Stadtspaziergang auf den Spuren Günter Herburgers“ gibt Einblicke in die biografischen Wurzeln des Literaten und zeigt Bezüge seiner Werke zu Isny und dem Allgäu auf. Das Angebot „Die Führung“ im Rahmen des vhs-Programms wird von Gabriele Koeppel-Schirmer am Sonntag, 29. Mai, um 15 Uhr, angeboten. Treffpunkt ist am Kurhaus am Park. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro. Anmeldungen sind in der vhs Isny möglich.

„Wo ich geboren wurde, werde ich wieder sein“: Das Zitat spannt Herburgers Lebensbogen vom Anfang zum Ende und öffnet zugleich den Blick auf seine topographische Karte „Heimat“. Auf dieser Heimatkarte möchte der Arbeitskreis Literatur mit seinen Texten ein paar Orte aufsuchen: Ein Ort der Suche nach Heimat, der Rückkehr, des Glücks, der kritischen Abrechnung, schließlich ein Ort der letzten Ruhe. Vielleicht wird dabei auch deutlich, wie der inzwischen schwierige Heimatbegriff in Herburgers Texten seine ursprüngliche Einfachheit zurückgewinnt. Die Veranstaltung findet am 1. Juni um 19 Uhr in der Stadtbücherei Isny statt, Der Eintritt ist frei.

Info:

Literarischer Stadtspaziergang auf den Spuren Günter Herburgers, 29. Mai, 15 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus am Park, Teilnahmegebühr 7 Euro; Günter Herburger zum 90. Geburtstag – eine Collage, am 1. Juni, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Isny, Eintritt frei