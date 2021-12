Aktion „Wunschbaum“ in Bad Wurzach gestartet

Nach dem Vorbild von Biberach und Eberhardzell ist eine Wunschbaumaktion für Familien und bedürftige Menschen mit einem Berechtigungsausweis für die Wurzacher Tafel eingerichtet worden. Noch bis zum Mittwoch können Bedürftige im Tafelladen beziehungsweise bis Donnerstag in der Bad Wurzach Info ihren Wunschzettel abgeben. Ihr Wunsch mit einem Wert von maximal 25 Euro sucht danach in Form eines von einer Bewohnerin der Wohnanlage für Alt und Jung mit viel Liebe zum Detail bemalten Wunschmandalas an dem in der Bad Wurzach Info aufgestellten Wunschbaumes eine Patin, einen Paten, der den Wunsch dann erfüllt.

Bis zum Morgen des Nikolaustages waren es 40 Mandalas, mit denen Gemeinderätin Gisela Brodd und Bürgermeisterin Alexandra Scherer gemeinsam mit Brigitte Lothschütz vom Tafelladen den fast schon zu kleinen Baum schmücken konnten. Scherer lobte Brodd: „Ich finde es toll, dass sie diese Aktion initiiert haben. Wir wissen, dass es auch in unserer Gemeinde viele Bedürftige gibt.“ Es sei schön, dass diesen durch die Aktion zu Weihnachten eine Freude gemacht werden könne.

Gisela Brodd ist es ein Anliegen, dass die Geschenke von den Paten in Bad Wurzach gekauft werden, um damit den von Corona gebeutelten Handel ein wenig zu unterstützen. Sie betont, dass es bei der Aktion darum geht, den Bedürftigen ihren Weihnachtswunsch zu erfüllen und bittet daher darum, wirklich nur das Gewünschte in die Päckchen und Pakete zu geben. Vom zweijährigen Mädchen, das sich einen Puppenwagen wünscht, über eine 35-Jährige, die gerne ein Parfüm hätte, bis zur Seniorin, die sich eine Stützstrumpfhose und eine Wärmeflasche wünscht, war fast von jeder Altersgruppe ein Wunschmandala dabei. Die Gemeinderätin und auch Brigitte Lothschütz vom Tafelladen betätigten schon mal als „Christkinder“ und hoffen auf viele Nachahmer.