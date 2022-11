Aktion Winterlinge in den Nachhaltiskeitsorten „N!-Region 5 G“

Aufgrund des drastischen Insektensterbens und der Verödung der Landschaft startet der Verbund nachhaltiger Kommunen „N!-Region 5 G“ seit Jahren eine Pflanzaktionen für Wildbienen und andere Insekten. Bisher waren dies Krokusse, die mit den ersten Frühlingsblüten eine begehrte Nahrungsquelle für die Insekten darstellen.

„Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, einmal andere Zwiebeln zu pflanzen“, heißt es in einer Mitteilung der nachhaltigen Kommunen. Es sind „Winterlinge“-Zwiebeln verwendet worden.

In den Schulen und Kindergärten sind die Zwiebeln verteilt worden. Fünf Zwiebeln sind in einem Umschlag enthalten. Das Verpacken hat die Lebenshilfe Rottweil vorgenommen. Somit sind sowohl die Pflanzung wie auch die Verpackung ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, so die Pressemitteilung weiter.

Die Zwiebeln sind von den Kindern der Schulen und Kindergärten weiterverteilt und in Gärten gepflanzt worden. Darüber hinaus haben auch Pflanzaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten stattgefunden.