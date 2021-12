Aktion Treuepass geht in Isy in den Endspurt

„Wer weiter denkt, kauft näher ein“ – so das Motto der Aktion Treuepass, die den Stadtbummel mit der Aussicht auf Gewinne verbindet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. 84 Isnyer Geschäfte und Lokale sind dieses Jahr dabei – so viele wie noch nie. In jedem von ihnen liegen die Treuepässe zum Mitnehmen aus und in jedem von ihnen erhalten Kunden für einen Einkauf einen Stempel. „Da kommen ganz schnell sechs Stempel zusammen“, betont Milena Fink vom Stadtmarketingbüro der Isny Marketing GmbH. Nur sechs leere Felder müssen gestempelt sein, dann kann der Treuepass – mit dem eigenen Namen und Adresse versehen – zu einer der Annahmestellen gebracht werden. Bis 18. Dezember werden die Pässe in der Isny Info im Hallgebäude, im BürgerBüro im Rathaus, bei der Buchhandlung Mayer in der Wassertorstraße und bei den Christbaumverkäufen vor dem Rathaus an den langen Adventssamstagen am 11. und 18. Dezember angenommen. Die weißen Boxen stehen dort bereit.

Wer seine Gewinnchancen erhöhen will, gibt nicht nur einen, sondern zwei oder drei Treuepässe ab. Man müsse nur darauf achten, „dass man keinen Stempel doppelt sammelt“, betont Milena Fink, „egal wie viele Treuepässe man füllt“. Die Idee der Aktion ist nicht nur aufzuzeigen, dass das Einkaufen in Isny viel besser ist als online – weil es persönlicher und individueller ist. Mit dem Treuepass gibt´s für jeden noch so kleinen Einkauf einen Stempel, da lohnt es sich mal hier, mal dort vorbeizuschauen“, unterstreicht Katrin Mechler, Leitung des Stadtmarketings und der Geschäftsstelle Isny Aktiv, die die Aktion vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat. Am Ende sei es die Summe, die Handel und Gastronomie in Isny Umsätze verschaffe. „Und Geschäfte, die Geschäfte machen, bleiben uns auch erhalten.“

Zu gewinnen gibt es dieses Jahr insgesamt 272 Preise. Sie werden gesponsert von den teilnehmenden Betrieben und von Isny Aktiv e.V. Unter ihnen ein LCD-Fernseher, ein Navigationsgerät, ein Fahrradhelm, eine Uhr, Schmuck und Rucksäcke und viele weitere hochwertige Sachpreise, außerdem zahlreiche Einkaufs- und Verzehrgutscheine. Dazu kommen 1000 Euro in Isny Güldinern. „Zu gewinnen gibt es fast alles, was Isny zu bieten hat und was Lust auf einen weiteren Stadtbummel im nächsten Jahr macht“, freut sich Mechler. Die Verlosung der Treuepässe findet am 20. Dezember statt. Alle Gewinner werden noch vor Weihnachten informiert und dürfen sich zum Fest über ihren Preis freuen.