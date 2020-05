Aktion Stadtradeln im Bodenseekreis startet wieder

Der Bodenseekreis nimmt von 20. Juni bis 10. Juli gemeinsam mit den Gemeinden Daisendorf, Bermatingen, Meckenbeuren und Uhldingen-Mühlhofen sowie den Städten Friedrichshafen, Tettnang und Markdorf wieder an der Aktion Stadtradeln teil. Alle Bewohner des Landkreises sind eingeladen, virtuelle Teams zu bilden und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. Auch Vereine, Verbände, Organisationen, Schulklassen oder Unternehmen können mitmachen und auf diese Weise ein deutliches Zeichen für eine gelebte Radkultur und klimafreundliche Mobilität setzen. Nach Ablauf des dreiwöchigen Aktionszeitraumes werden die Ergebnisse ausgewertet. Die besten Teams werden im Herbst mit Preisen für ihre Leistung belohnt.

Wegen der Corona-bedingten Beschränkungen und den damit verbundenen planerischen Unsicherheiten ist das Drumherum dieses Mal ein bisschen anders: „Es ist schade, dass wir in diesem Jahr auf die großartige Sternfahrt und auf die Eröffnungsveranstaltung in Friedrichshafen verzichten müssen“, bedauert Stefan Haufs, Organisator im Landratsamt des Bodenseekreises. „Dieses Mal fährt jeder für sich und sammelt seine Kilometer ganz individuell. Auf der Web-Plattform entsteht dann das Große Ganze“, so Haufs. Mit dieser Einschränkung könne die Aktion stattfinden und ein wenig Normalität in diese besondere Zeit zurückbringen.

Was immer gilt, gilt laut Mitteilunf des Landratsamt in Zeiten von Corona umso mehr: Radfahren stärkt das Immunsystem und kräftigt den gesamten Körper. Darüber hinaus werden schon bei leichten Touren von etwa 30 Minuten Glückshormone freigesetzt und Stress abgebaut. Dieser Effekt werde durch das Fahren in schöner Natur sogar noch verstärkt, weiß Radexperte Haufs. Es lohne sich also, seine Gewohnheiten zu überdenken und öfters auf das Fahrrad umzusteigen.

Kostenlos anmelden können sich alle Interessierten unter der zentralen Internetadresse www.stadtradeln.de/bodenseekreis. Dort sind auch weitere Links zu den sechs Teilnehmerkommunen des Bodenseekreises aufgeführt. Alternativ ist eine Anmeldung über die Stadtradeln-App möglich. Geradelte Kilometer können auch in den Online-Kalender unter www.stadtradeln.de eingetragen werden.

Für virtuelle Teams ist eine treffende Teambezeichnung wichtig, denn das erleichtert später die Auswertung und Zuordnung. Dies gilt besonders auch für Schulklassen. Virtuelle Zusammenschlüsse von bereits zwei Personen gelten als Team. Wer noch kein eigenes Team hat, kann einfach dem „offenen Team“ beitreten. Gefahrene Kilometer können nur während des Aktionszeitraumes sowie in Rahmen einer siebentägigen Nachtragefrist eingetragen werden. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten. Dazu gehören auch Pedelecs bis 250 Watt.

Die Verantwortlichen bitten darum, keine gemeinsamen Radtouren zu organisieren , damit die Ageltenden bstandsregeln zuverlässig eingehalten werden können.