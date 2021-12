Aktion Isnyer Treuepass der Stadtmarketing sorgt für Weihnachtsüberraschungen

Die Gewinner der diesjährigen Aktion Treuepass stehen fest. Dreieinhalb Wochen im Advent, vom 24. November bis 18. Dezember, hieß es: In Isny einkaufen, Treue zu den örtlichen Geschäften und Lokalen beweisen und Stempel sammeln. Trotz coronabedingter Hürden beim Einkaufen war die Aktion erfolgreich und bescherte nicht nur den Isnyer Betrieben Umsätze: Insgesamt 272 Teilnehmer durften sich nach der Verlosung am 20. Dezember über einen Gewinn freuen, teilt das Büro für Stadtmarketing mit.

Insgesamt wurden 1369 Treuepässe abgegeben, nur 53 weniger als im Jahr zuvor. Das Stadtmarketing-Team um Katrin Mechler zeigte sich davon positiv überrascht: Die hohe Gesamtzahl an Teilnehmern zeige „in jedem Fall, dass viele Isnyer die lokalen Angebote auch in schwierigen Zeiten wertschätzen“. Dreiviertel der Treuepässe stammten von Isnyern und aus den Ortschaften. Aus dem bayrischen Umland fanden knapp 150 und aus Argenbühl ganze 90 Treuepässe ihren Weg in die Lostrommel. „Das zeigt, dass Isny über die Gemeindegrenzen hinaus eine beliebte Einkaufsstadt ist.“

Auf die 272 Gewinner warten nun auf Preise im Gesamtwert von über 8000 Euro von den 84 Isnyer Betrieben, die sich an der Aktion beteiligten. Den LCD-Fernseher von Durach Euronics hat Alexandra Frahs aus Wengen gewonnen. Den zweiten Preis, einen Hochdruckreiniger vom OBI Baumarkt, gewann Huelya Costa aus Isny. Die übrigen Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt und können mit dem Schreiben innerhalb von vier Monaten ihren Preis oder Gutschein im jeweiligen Geschäft oder Lokal abholen. Deren Kontaktdaten fänden die Gewinner auf der Website www.isny-steht-zusammen.de, informiert Mechler.