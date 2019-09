Aktion „Heiß auf Lesen“: Stadtbücherei zaubert Mirakuli aus dem Hut

Tettnang (sz) -Mehr als 100 Jungen und Mädchen haben bei der Aktion „Heiß auf Lesen“ der Stadtbücherei mitgemacht. Zum Abschluss der Ferienaktion kam Zauberer Mirakuli vorbei und sorgte für Unterhaltung. Außerdem wurde er noch zur Losfee.

Stapelweise haben die Teilnehmer nahezu 1000-mal die Aktionsbücher ausgeliehen, gelesen und entsprechende Fragen zu den Büchern richtig beantwortet. Entsprechend voll war die Lostrommel. Am vergangenen Samstag zog Zauberer Mirakuli die Hauptpreise, aber auch alle anderen teilnehmen Kinder durften einen Preis mit nach Hause nehmen, wie die Stadtbücherei mitteilt. Natürlich kam Mirakuli nicht nur als Losfee in die Stadtbücherei. Er bot obend5rein eine furiose Zaubershow, die Kinder wie Erwachsene von den Sitzen riss. Nah am Publikum, schlagfertig und witzig präsentierte er einen verblüffenden Zaubertrick nach dem anderen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er ließ Tücher verschwinden und an unmöglichsten Orten wieder auftauchen, er vermehrte einen roten Ball auf wundersame Weise oder zerschnitt Seile und zauberte sie wieder zusammen .

„Heiss auf Lesen“ ist eine Leseclubaktion im Regierungsbezirk Tübingen, welche von der Staatlichen Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen koordiniert wurde. Die Bibliotheken vor Ort richteten sie jeweils für ihr Publikum aus. In Tettnang erhielt die Stadtbücherei viel Unterstützung durch die örtlichen Geschäfte. Sie spendeten großzügig Preise und schufen dadurch noch mehr Motivation zum Lesen. Und darum ging es bei der Aktion im Kern. Auch Schulklassen waren mit von der Partie. Am meisten hatte die ehemalige Klasse 3b aus der Schillerschule gelesen. Der Klasse wird in demnächst ein Sonderpreis ins Klassenzimmer vorbeigebracht.