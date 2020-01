Akku sorgt für Schwelbrand

Eine Bewohnerin hat am späten Freitagnachmittag bemerkt, dass Rauch aus dem Keller ihres Wohnhauses in der Aachstraße in Uhldingen entströmt. Wie sich später herausstellte geriet der Akku eines Elektrokleinstfahrzeugs beim Ladevorgang in Brand, woraus sich ein Schwelbrand entwickelte. Am Gebäude entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Hausbewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Die Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen und Daisendorf waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.