Akku löst Wohnungsbrand aus

Offenbar hat ein defekter Akku am Dienstag einen Wohnhausbrand in Wiblingen verursacht. Kurz vor 11 Uhr entdeckte ein 79-Jähriger den Brand in der Johannes-Palm-Straße und wählte den Notruf. Ersten Erkenntnissen hatte der Mann wohl einen Akku eines Fotoapparates auf einen Tisch seines Balkons im zweiten Obergeschoss gelegt. Der Akku entzündete sich.

Löschversuche des 79-Jährigen misslangen und das Feuer breitete sich vom Balkon in die Wohnung aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Umliegende Wohnungen waren nicht betroffen. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten, teilt die Polizei mit.

Der 79-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80000 Euro.