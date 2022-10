Akkordeon verbindet Dorfmerkingen und Aalen

Neresheim-Dorfmerkingen/Aalen (ij) - Unter dem Motto „Big Pictures – große Momente“ findet am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr das Herbstkonzert des Akkordeonorchester Dorfmerkingen in der Turn- und Festhalle Dorfmerkingen statt. Als Gäste werden die Harmonika-Freunde Aalen willkommen geheißen. Musikalisches Neuland betreten Spielerinnen und Spieler beider Vereine, die in einem gemeinsamen Ensemble auftreten wollen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Endlich, nach zwei Jahren Pause, steht in Dorfmerkingen wieder ein Akkordeonkonzert vor der Türe. Geleitet wird das Orchester von Roland Mettmann, der sein 35-jähriges Dirigentenjubiläum feiert und seinem Sohn Nicolai, der zukünftig die musikalische Verantwortung übernehmen wird. Das Motto „Big Pictures – große Momente“ haben beide ausgewählt und präsentieren musikalische Höhepunkte. Die Stücke zeigen, wie unterschiedlich Akkordeonmusik sein kann, so Dirigent Roland Mettmann. Natürlich habe er Werke ausgewählt, die ihm persönlich sehr am Herzen liegen und auf die er gern zurückblicke. So dürfen sich die Konzertbesucher auf „Slavonska Rhapsodija“ und die „Transylvania“ freuen.

Als Gäste werden die Harmonika-Freunde Aalen Glanzlichter aus der Operette „Im weißen Rössl“ und rhythmusgeladen die „Tarantella Sizilia“ präsentieren. Wir freuen uns riesig auf diesen Auftritt, so Thilo Ognibeni von den Harmonika-Freunden. Es wird mehr als ein Gastauftritt sein. Ambitionierte Spielerinnen und Spieler beider Orchester haben sich zusammengeschlossen und ein gemeinsames Ensemble gebildet. Die Proben für die Stücke „Spanische Tänze“, „We Will Rock You“ und „Funiculi Funicula“ finden wechselnd in Aalen und Dorfmerkingen statt. Die besondere Herausforderung für die kleine Gruppe ist, ohne Dirigent, ein harmonisches Klangbild abzuliefern, so Nicolai Mettmann. Die Zusammenarbeit beider Orchester ist ein spannendes Projekt, da die unterschiedlichen musikalischen Ideen der Spielerinnen und Spieler zusammentreffen und gemeinsam an den Stücken gearbeitet werden muss. Zum Ausklang in gemütlicher Runde spielt unsere Steirische Harmonika-Gruppe.