Akkordeon trifft Blasmusik

Einen interessanten und unterhaltsamen Melodienreigen haben die beiden Orchester den Konzertbesuchern in der Altheimer Festhalle geboten. Die Klangfarben von Akkordeon und Blasmusik ergänzten sich hervorragend, waren aber auch sehr kontrastreich.

Mit „Welcome to Venice“ von Hans-Günther Kölz als Auftaktstück begrüßte das Biberacher Harmonika Orchester unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll das Publikum. Bei diesem Stück war gleich die Virtuosität des Akkordeons hör- und erlebbar. Mit Melodien aus dem „Weißen Rössl am Wolfgangsee“ von Ralph Benatzky in einer Bearbeitung von Jaques Huber kamen die Zuhörer schnell in Urlaubsstimmung. Lustig und heiter, fröhlich und beschwingt musizierten die Musiker.

Sehr gefühlvoll und melodisch wurde es dann mit dem „Morgen in den Bergen“ von Rudolph Würthner. Die Konzertbesucher konnten dabei die Stimmung der aufgehenden Sonne und die morgendlichen Kirchenglocken spüren. Mit „Italo Pop-Hits“ von Wolfgang Russ folgte der musikalische Kontrast zum vorhergehenden ruhigen Stück. Italienische Lebensfreude und Urlaubsfeeling vermittelten dabei die Spieler mit ihrem flotten und mitreißenden Spiel. Nicht ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum das Biberacher Harmonika Orchester von der Bühne.

Die Dirigentin Ursula Glöggler-Sproll, die seit vielen Jahren in Altheim lebt und wohnt, führte mit informativen, aber auch launigen Worten sympathisch durchs Programm. Ein wirklich gelungener Auftritt mit „ihrem“ Biberacher Harmonika Orchester in „ihrem“ Heimatdorf Altheim – eine ausgezeichnete musikalische Visitenkarte mit „Goldrand“ fürs Biberacher Harmonika Orchester.

Der gastgebende Musikverein Altheim mit seinem musikalischen Leiter Charly Petermann eröffnete seinen Konzertpart unter dem Motto „Eine Reise über die Alpen nach Italien“ mit dem schwung- und klangvollen Konzertmarsch „Sempre Unita“ von Michael Geisler, einem musikalischen Bekenntnis zu einem vereinten Europa. Der erste Reisehalt erfolgte bei den beeindruckenden Gletschern der Alpen. Komponist Armin Kofler beschreibt im Tongemälde „Schmelzenden Riesen“ die Gefährdung dieser erhabenen Giganten durch die Klimaerwärmung. Dem Klagelied im Stück folgen am Ende auch optimistische Töne in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Die „Saga Imperiale“ von Michael Geisler erzählt die Geschichte eines jungen Schäfers aus den Kitzbühler Alpen, der nach einem Absturz gerettet wurde – eine sehr spannende und abwechslungsreiche Komposition. Einen Klassiker der italienischen Oper präsentierte der Musikverein Altheim dann mit dem „Intermezzo Sinfonico“ aus Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni – die innige und leidenschaftliche Melodie ging unter die Haut.

Einen kurzen Abstecher gab es dann nach Wien, der musikalisch mit der „Schönbrunner Polka“ von Alfred Bösendorfer ausgedrückt wurde – luftig und leicht gespielt. Mit „Italian Holiday“, einem farbenfrohen Medley von Robert Longfield, bekam das Publikum zum Abschluss bekannte und beliebte italienische Lieder und Arien zu hören.

Ehrungen für langjährige Aktive

Das Altheimer Konzertprogramm, durch das gekonnt und heiter Tobias Bailer führte, ist den Altheimer Musikanten mit ihrem souveränen und umsichtigen Dirigenten Charly Petermann bestens gelungen – mit Bravour, wie es beim Gemeinschaftskonzert eine Woche vorher in Bellamont beschrieben wurde. So sahen es auch die Zuhörer. Die gewünschten Zugaben gab es mit „Bella Ciao“ und dem „Altheimer Burgstallmarsch“, gemeinsam musiziert vom Biberacher Harmonika Orchester und dem Musikverein Altheim.

Beim Konzert nahm Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser die Ehrung der Altheimer Musikanten vor. Für zehnjährige aktive Tätigkeit wurde der Tenorhornist Marius Ogger und für 20-jährige aktive Tätigkeit die Flötistin Kathrin Neidig geehrt.