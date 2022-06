Akkordeon-Orchester Riedlingen und Harmonikaclub Dagmersellen treten beim Stadtfest auf

Riedlingen (sz) - Für musikalische Unterhaltung beim Stadtfest in Riedlingen auf dem Wochenmarkt werden am Samstag, 2. Juli, ab 18.45 Uhr das Akkordeon-Orchester Riedlingen und der Harmonikaclub Dagmersellen aus der Schweiz sorgen. Im Jahr 2019 hatte das Hauptorchester des Akkordeon-Orchesters Riedlingen das Orchester Dagmersellen in der Schweiz besucht. Die Dirigenten Cornelia Dick vom Akkordeon-Orchester Riedlingen und Adrian Leuenberger vom Handharmonika-Club Dagmersellen kennen sich aus der gemeinsamen Studienzeit am Hohner Konservatorium in Trossingen. Hieraus entstand die Idee für ein gemeinsames Konzert mit den beiden Vereinen. Nun kommt es zum Gegenbesuch des Schweizer Orchesters, und der Höhepunkt des mehrtägigen Aufenthalts werden das Konzert und die musikalische Unterhaltung beim Stadtfest Riedlingen sein. Geplant ist ein bunt gemischtes Musikprogramm aus Pop und Rock. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Aula des Kreisgymnasiums um 19.00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.