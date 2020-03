Akademie Laucherttal setzt auf Neues und Bewährtes

Mit einem umfangreichen Programm für das Frühjahr und den Sommer ist die Akademie Laucherttal ins neue Semester gestartet. In Gammertingen, Hettingen, Neufra, Veringenstadt und Winterlingen finden in den kommenden Monaten zahlreiche Kurse statt. Auch das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg und zahlreiche kirchliche Bildungsträger in der Region steuern Angebote zum Programm bei.

Wie vielfältig das neue Kursprogramm der Akadamie Laucherttal aussieht, zeigen die einzelnen Rubriken. Diese reichen von „Beruf und EDV“ und „Sprachen“ über „Kultur und Kreativität“ und „Familie und Gesellschaft“ bis hin zu „Wellness, Gesundheit und Sport“. Mit der „Akademie für Frauen, Kids und Teens sowie für Senioren“ und dem Bereich „Natur, Adventure und Tourismus“ kommen zwei weitere Rubriken hinzu.

Ein Angebot unter dem Titel „Miteinander reden und verstehen“ widmet sich beispielsweise der privaten und beruflichen Kommunikation im Alltag. Spanisch und Italienisch können bei der Akademie Laucherttal ebenfalls gelernt oder erweitert werden. Darüber hinaus wird es eine geführte Wanderung auf dem Eisenbahn-Lehrpfad geben. Kreativität ist ebenfalls angesagt. So sind zum Beispiel verschiedene Malkurse und ein Kurs „Fotografieren mit dem Profi“ im Angebot. Einen Beitrag zum Thema „Natur und Umwelt“ werden verschiedene Vorträge und Workshops bieten. Außerdem gibt es einen Tag der offenen Tür im Imkereimuseum und einen Besuch auf dem Ziegenhof.

Verschiedene Vorträge über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sollen die Bürger über wichtige Entscheidungen informieren. Im gesundheitlichen Bereich sind die Yoga-Angebote umfassend erweitert worden. Neu in diesem Semester sind mehrere Zhineng-Qigong-Kurse sowie der Kurs „Krafttraining bei Osteoporose“. Das Angebot der „Akademie für Frauen“ bietet in Winterlingen einen Pannenkurs und einen Tageskurs „Halt an, gute Frau, wo läufst du hin?“ in Hettingen an.

Während sich das Angebot „Der Wald und seine Bäume“ an Kindergartenkinder richtet, sind Grundschüler zum „Walderlebnis bei Nacht“ eingeladen. Durchgeführt werden diese Kurse in der Gereuthütte in Winterlingen. Neu in Winterlingen sind Babymassage-Kurse und eine Beikostberatung zur Ernährungsumstellung von Babys. In der Rubrik „Rubrik „Reisen und Adventure – Natur und Tourismus“ gibt es eine Multivisionsshow „Nepal – farbenfroh und fremd“ im Rathaus in Neufra.

„Aber nicht nur die Vielfalt der Bildungsmaßnahmen, sondern auch die regionale und lokale Präsenz der Kurse und Angebote sind ein besonderes Markenzeichen der schon seit fast zwei Jahrzehnten bestehenden regionalen Bildungseinrichtung“, schreibt die Akademie Laucherttal in einer Pressemitteilung.