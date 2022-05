Aixheimer Schützen steigen auf und treffen vielleicht auf Böttingen

Die Corona-Pandemie hat die Saison der Luftgewehrschützen in den Regionsligen A und B in die Länge gezogen. Immerhin konnten die Wettbewerbe mit Verspätung nun regulär beendet werden. Anders als die Regionsoberliga. Dort wurde die Runde abgebrochen, weshalb es aus der Regionsliga A vermutlich keinen Aufsteiger geben wird. Davon ist der SV Böttingen betroffen.

In der Regionsliga A sicherte sich die Böttinger Mannschaft den Vizemeistertitel. Der SV Nordstetten setzte sich wegen der mehr erzielten Einzelsiege durch. Beim SVB waren Benjamin Kirmayer, Alina und Thomas Sauter, Gerd Lehr und Bernd Nickel als Stammschützen im Einsatz. Ebenfalls ihren Anteil am Erfolg hatten Andrea Grimm, Markus Villing und Josef Marquart. Bester Schütze des SVB war Benjamin Kirmayer mit einem Durchschnitt von 371,71 Ringen, dicht gefolgt von Thomas Sauter mit 371 Ringen. Böttingen steigt höchstens auf, wenn sich mindestens zwei Mannschaften aus der Oberliga zurückziehen.

Die Tabelle

1. SV Nordstetten 25:10 Einzelpunkte, 12:2 Mannschaftspunkte, 2. SV Böttingen 22:13, 12:2, 3. SSV Bösingen 21:14, 10:4, 4. SGe Ebingen 18:17, 8:6, 5. SGes Schramberg 18:17, 6:8, 6. SV Dettensee 11:24, 4:10, 7. SV Trichtingen 13:22, 2:12, 8. SV Weiden 12:23, 2:12.

In der Regionsliga B landeten die Schützen des SV Aixheim auf Platz eins. Sie sicherten sich überlegen und ungeschlagen mit 14:0 Mannschaftspunkten den Meistertitel. Bei den Einzelpunkten gaben die Aixheimer nur vier Punkte ab. Als Stammschützen kamen Lucas Plaumann, Natascha Plaumann, Gina-Maria Kapp, Laura Kappeler und Tobias Dreher zum Einsatz. Mitbeteiligt am Erfolg waren auch Walter Nungesser und Bernd Plaumann, die als Ersatzschützen zum Einsatz kamen. Mit einem Durchschnitt von 383,17 Ringen war Lucas Plaumann bester Aixheimer Schütze. Auch Natascha Plaumann mit 382, Gina-Maria Kapp mit 379,29 und Laura Kappeler mit 374,80 Ringen erzielten einen hervorragenden Durchschnitt. Da es von der B-Liga Aufsteiger geben wird, starten die Aixheimer somit in der neuen Saison in der A-Liga.

Die Tabelle

1. SV Aixheim 31:4 Einzelpunkte, 14:0 Mannschaftspunkte, 2. SV Grünmettstetten 24:11, 10:4, 3. SGi Grüntal-Frutenhof 23:12, 10:4, 4. SSV Eutingen 21:14, 10:4, 5. SV Frommern 14:21, 6:8, 6. SSV Starzach 11:24, 4:10, 7. SSV Bösingen 6:29, 2:12, 8. SGes Schramberg 10:25, 0:14.