Airbus-Azubis organisieren Blutspendeaktion

Immenstaad (sz) - Das zweite Jahr in Folge haben Auszubildende und duale Studenten von Airbus in Immenstaad eine Blutspendeaktion auf die Beine gestellt. Und das mit großem Erfolg: 81 Beschäftigte, davon 31 Erstspender, beteiligten sich an der Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt wurde. Das Besondere in diesem Jahr: Jeder Erstspender und jeder Werber erhielt einen Gutschein für einen Kinobesuch, wie Airbus mitteilt.

Einer der Erstspender ist Finn Rehnert, Informatik-Student bei Airbus im ersten Ausbildungsjahr. „Ich habe mich für eine Blutspende entschieden, weil mir die Gesundheit meiner Mitmenschen am Herzen liegt. Blutspenden ist einfach und hat einen großen Effekt“, so Rehnert nach der Spende. Ausbildungsleiter Markus Zeeh lobte das große Engagement des Projektteams und der zahlreichen Helfer, die teilweise in Ihrer Freizeit diese Aktion in der Airbus-Kantine organisiert haben. Alfred Kneer vom DRK-Blutspendedienst war wie im Vorjahr im Organisationsteam: „Ich freue mich schon auf die Fortsetzung der Blutspendeaktion bei Airbus im nächsten Jahr.“

--