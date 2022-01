Ailinger Turnerinnen brillieren beim Online-Ligapokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter ganz anderen Bedingungen mussten die Ailinger Turnerinnen ihre Liga-Saison 2021 bestreiten. Online vor einer Videokamera und nicht wie sonst mit zahlreichen Zuschauern und großem Applaus.

Und noch etwas war anders. Normalerweise müssen sich die Kreisliga-Turnerinnen mit nur sieben weiteren Vereinen in einer Staffel messen. Dieses Mal hingegen wurden alle Vereine der regulär acht Staffeln in einen Topf geworfen und gegeneinander gemessen. Von den jeweils 64 Mannschaften traten 21 in der Kreisliga B und 23 Mannschaften in der Kreisliga A zu dem ungewöhnlichen Format an. Nicht alle Vereine fühlten sich nach der langen Corona-Zwangspause ohne Hallenzugang bereit für einen Wettkampf.

Die Ailinger Turnerinnen hingegen bewiesen nach dem monatelangen kräftezehrenden Online- und Outdoortraining großen Ehrgeiz und kamen schnell in ihre alte Wettkampfform zurück. Umso erfreulicher sind die phänomenalen Ergebnisse, die sie erzielen konnten. Die Kreisliga A mit Julia Abt, Romy Butz, Jasmin Eisfeld, Lina Frei, Sophia Steinmann und Leonie Rick konnte sich den sechsten Platz sichern; die Kreisliga B mit Janika Braunger, Meike Meyer, Malia Ense, Selina Gerhardt, Yolanda Jocham, Ann-Sophie Miller, Anna Schneider und Jade Werkmann erreichte Platz acht. Ein großer Dank gilt auch den Kampfrichterinnen Meike Meyer, Laura Schnippe und Vanessa Pfadler, die im Anschluss tagelang vor dem Computer die Übungen bewerteten und dadurch zum reibungslosen Ablauf des Wettkampfes beitrugen.

Die Trainer Ayke van Bruggen und Vanessa Pfadler blicken stolz auf die Mannschaftsergebnisse zurück und hoffen, dass 2022 nach zweijähriger Pause endlich wieder eine normale Liga-Saison stattfindet, um die bisher so erfolgreiche Serie der jungen Ligageschichte der TSG Ailingen fortzuführen.