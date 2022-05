AH-Team des SV Reute triumphiert in Vogt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Großer Triumph für die Reutener AH-Mannschaft beim Kleinfeld-Turnier am Vorabend des Vatertages, 25. Mai in Vogt – der SVR setzte sich im gut besetzten Teilnehmerfeld am Ende durch und holte sich den Turniersieg. Das Finale gewann der SV Reute gegen Gastgeber SV Vogt durch den goldenen Siegtreffer von Johann Decker. Für den SVR spielten: Lothar Döbele, Thomas Müller, Safet Hyseni, Patrick Niedermaier, Stephan Floß, Fabian Harfmann, Johann Decker, Mathias Grigoriadis, Christian Spieler und Marian Dietrich. Foto: SV Reute